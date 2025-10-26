Angola: La vice-présidente de la République participe au gala sur la conservation de la biodiversité aux États-Unis

Washington — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, est attendue ce samedi à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où elle prendra part, le 28 octobre, au gala annuel de l'International Conservation Caucus Foundation (ICCF), consacrée à la préservation de la biodiversité mondiale.

Cet événement se présente comme une plateforme internationale d'échanges d'expériences en matière de protection de l'environnement, mettant particulièrement l'accent sur les bénéfices pour les communautés locales, la croissance économique et le développement durable.

Selon le programme officiel consulté par l'Agence Angola Press (ANGOP), Esperança da Costa prononcera un discours au cours de la cérémonie, dans lequel elle abordera les progrès réalisés par l'Angola en matière de diversification et de protection des zones de conservation, de promotion de la biodiversité et de stabilité écologique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement réunira plus de 400 invités, parmi lesquels des hautes personnalités d'État, d'anciens Présidents et Chefs de Gouvernement, des experts en environnement, des journalistes, des activistes climatiques, ainsi que des représentants d'entreprises, d'organisations non gouvernementales et d'institutions multilatérales oeuvrant dans le domaine de l'environnement.

D'après les organisateurs, sont notamment attendus William J. Clinton, George H. W. Bush, la Reine Noor de Jordanie, Theodore "Ted" Roosevelt IV, ainsi que le Secrétaire au Trésor des États-Unis, Hank Paulson, aux côtés d'autres personnalités de premier plan du monde politique et environnemental international.

Au fil des années, la gala de l'ICCF a distingué de nombreux Chefs d'État et de Gouvernement, entrepreneurs, philanthropes et organisations internationales pour leur contribution remarquable aux causes environnementales.

Lors des éditions précédentes, des distinctions ont été attribuées à des figures éminentes telles que le Président João Lourenço, Sa Majesté le Roi Charles III, Jeff Bezos, Rob Walton et le Prince Albert II de Monaco.

En 2021, le Président João Lourenço avait été honoré pour son engagement constant en faveur de la protection de l'environnement, notamment pour son action déterminée dans la défense et la préservation de la biodiversité et dans la lutte contre le trafic illicite des espèces de la faune et de la flore sauvages.