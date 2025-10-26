Angola: Les journalistes honorés considèrent la décoration comme un engagement à rehausser la réputation du pays

Luanda — Les journalistes Alberto Cafussa et Ana Cristina ont été unanimes ce vendredi 24, à Luanda, à considérer leurs décorations respectives comme un engagement à rehausser encore la réputation de l'Angola.

Dans des déclarations à la presse après avoir été décoré de la Médaille commémorative des 50 ans de l'Indépendance nationale, classe Paix et Développement, Alberto Cafussa s'est dit honoré de figurer parmi les milliers d'Angolais honorés.

« Plus qu'un accomplissement personnel, c'est un accomplissement collectif, car notre parcours n'a pas été accompli individuellement, mais grâce au soutien de nombreuses personnes, notamment de nos parents », a déclaré le journaliste d'Edições Novembro.

Alberto Cafussa, diplômé en Sciences politiques de l'Université Agostinho Neto, où il est professeur et a dirigé le département de ce même département, a également souligné l'initiative présidentielle, à un moment historique où le pays célèbre les 50 ans de l'indépendance, qui, pour lui, promeut la paix, la réconciliation et le développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ana Cristina, journaliste à Rádio Nacional de Angola, également récompensée, a quant à elle qualifié cette distinction de « agréable et gratifiante », l'aboutissement de plus de 20 ans de travail au sein d'une station qui lui a servi d'école et l'a aidée à construire son identité féminine.

Quand on lui a demandé ce que l'on pouvait attendre d'elle désormais, elle a répondu : « Rigueur, dévouement, altruisme, engagement et esprit de camaraderie. »

Ana Cristina Jeremias travaille à RNA depuis 1995 et, depuis 1998, sur la chaîne sportive de la station (Rádio 5), où elle est rédactrice et est aussi directrice de Rádio Cazenga.

La cérémonie de décoration nationale est présidée par le Président de la République, João Lourenço, qui va décerner la médaille commémorative des 50 ans de l'indépendance à plus de 300 personnalités nationales et étrangères.