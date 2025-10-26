Angola: Un homme d'affaires chinois considère la distinction comme une reconnaissance de l'investissement étranger

Luanda — L'homme d'affaires chinois Liu Guigen, représentant du groupe Huatong CITIC, a déclaré ce samedi, à Luanda, que la distinction qui lui a été attribuée dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance nationale constitue une reconnaissance du Gouvernement angolais envers l'investissement étranger.

Liu Guigen a été décoré par le Président de la République, João Lourenço, de la médaille de l'Ordre de la Paix et du Développement, à l'occasion des festivités marquant les 50 ans de l'indépendance de l'Angola.

S'exprimant devant la presse après la cérémonie, il a estimé que cette distinction représentait un geste d'amitié et de reconnaissance à l'égard de la contribution des investisseurs étrangers engagés dans le développement économique et social du pays.

« Nous exprimons notre profonde gratitude au Président de la République pour cette distinction. Nous remercions sincèrement le Gouvernement et le peuple angolais pour cette marque de reconnaissance », a-t-il déclaré.

Présent en Angola depuis près de deux décennies, Liu Guigen a dirigé d'importants projets, tels que le Parc industriel d'aluminium de Huatong, situé à la Barra do Dande, ainsi que le projet de la Centralité de Kilamba, développé par la CITIC, entreprise dont il est le directeur général.

« Nous avons investi dans des projets qui contribuent à l'industrialisation et à la modernisation du pays. Cette distinction constitue un encouragement à poursuivre nos efforts et à renforcer la coopération entre l'Angola et la Chine », a-t-il souligné.