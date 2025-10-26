Angola: Le FGC participe à la conférence des institutions de financement d'ASIE et du Pacifique

Luanda — Le Fonds de garantie du crédit (FGC) participe, du 22 au 24 octobre, à la ville de Macao (Chine ), à la 99e réunion du Conseil d'administration de l'Association des institutions de financement du développement d'Asie et du Pacifique (ADFIAP) pour renforcer la coopération avec les partenaires et identifier de nouvelles stratégies de financement durable .

Selon un communiqué du FGC, envoyé à l'ANGOP, il s'agit d'une conférence conjointe avec la réunion de l'Association des institutions africaines de financement du développement (AADFI), afin de promouvoir la coopération intercontinentale et de débattre des stratégies innovantes de financement durable.

L'événement réunit des dirigeants d'institutions financières de développement en Afrique et de l'Asie-Pacifique. Les discussions porteront sur des questions telles que : Modèles innovants de financement durable pour le développement, Finance climatique et résilience dans les communautés vulnérables, Environnement politique et réglementaire pour le financement durable.

L'agenda comprend également «Engagement du secteur privé et des partenaires publics-privés, et Innovation numérique et Fintech dans le développement».

L'événement comprend également des sessions spéciales sur les défis et les solutions rencontrés par les groupes d'intérêt de l'ADFIAP, ainsi que des moments de réseautage et d'échange d'expériences entre les institutions participantes.

La délégation angolaise du FGC, dirigée par son président du conseil d'administration, Luzayadio Simba, intègre l'administrateur pour le secteur des affaires, Eduardo Mohamed, par la directrice du cabinet du conseil d'administration, Mara Almeida.