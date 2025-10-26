Afrique: Des journalistes angolais participent au Forum international du tourisme en Chine

Henan (Chine) — Des journalistes et cadres du Ministère des Relations Extérieures d'Angola ont participé ce vendredi au Forum international du tourisme, organisé dans la ville Zhengzhou, chef-lieu de la province du Henan, à l'invitation du gouvernement de la République Populaire de Chine.

La délégation angolaise comprenait des journalistes de l'ANGOP, de la TPA, de la Radio Nationale d'Angola, Edições Novembro, du CEFOJOR, ainsi que des cadres du Ministère des Relations Extérieurs, qui se séjournent en Chine pour participer au Séminaire sur le développement et la coopération dans les Pays de Langue Portugaise.

L'action est promue par le Ministère du Commerce de la Chine et organisée par l'Institut d'Études Internationales et de Formation Avancée en Communications Internationales.

Ce forum sous le thème « Global Mayors Dialogue Zhengzhou 2025 » a réuni des dirigeants de Nouvelle-Zélande, d'Italie, des Maldives, d'Indonésie, du Ghana et de Thaïlande, ainsi que des organisations internationales, des hommes d'affaires et des membres du corps diplomatique.

Lors de la séance d'ouverture, An Wei, membre du Comité permanent du parti communiste chinois dans la province du Henan et secrétaire du Comité municipal de Zhengzhou, a souligné le rôle de la ville en tant qu'ancienne capitale culturelle et centre moderne d'innovation technologique.

Il a ensuite plaidé pour que le tourisme et la culture soient des moteurs d'un développement économique durable.

Le responsable a présenté des indicateurs d'une croissance économique de la de 5,4 % du PIB de la province au premier semestre de cette année, indiquant que Henan continue à transformer ses atouts culturels en un moteur de modernisation urbaine et d'attraction touristique mondiale.

L'événement a été marqué par des moments culturels, avec de la musique et des danses typiques et des spectacles de kung-fu, inspirés par le Temple du Shaolin, symbole de la vitalité culturelle et de l'esprit d'hospitalité de la ville hôte.

Lors de la clôture, des accords de coopération ont été signés entre Zhengzhou et plusieurs villes de pays comme Ghana, Nouvelle-Zélande, Espagne et Indonésie, afin de renforcer le réseau international du tourisme et d'échanges culturels.

À l'entrée, les participants, y compris les professionnels angolais, ont signé le panneau officiel de l'événement, en présence des représentants du Brésil, du Cap-Vert et de Sao Tomé-et-Principe, également présents au même séminaire.

Il convient de rappeler qu'il y a une semaine, la délégation angolaise a aussi participé au Forum international des cités anciennes, qui s'est tenu à Luoyang, également dans la province du Henan.

Considérée comme l'une des huit anciennes capitales de la Chine, avec plus de 3 500 ans d'histoire, elle a été le centre de la dynastie Shang et le berceau d'importantes découvertes archéologiques.

C'est l'un des principaux centres économiques et logistiques de la Chine Centrale, avec une forte présence dans les secteurs de l'automobile, des technologies et des transports.