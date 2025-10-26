Angola: Un convoi médical assiste 261 personnes à Cuemba

Cuemba — Deux cent soixante et un habitants de Cuemba, dans la province de Bié, ont bénéficié d'une assistance ce jeudi, lors du premier jour de déploiement d'un convoi médical, dans le cadre du projet Tata Uhayele (qui signifie « Prends soin de ta santé » en français).

Ces informations ont été communiquées ce vendredi à l'ANGOP par le coordinateur clinique du projet, Edmilson Serra, soulignant que 61 cas de plus que prévu avaient été enregistrés ce premier jour, ce qui a satisfait l'équipe.

Il a confirmé que les résidents ont bénéficié de soins dans les domaines suivants : ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie, obstétrique, médecine générale, analyses cliniques, nutrition, vaccination, pharmacie, conseil et dépistage du VIH.

Cinq patients ont été transférés vers des unités de soins tertiaires, dont une femme enceinte qui a accouché sans complications.

Pour le deuxième jour, Edmilson Serra a ajouté que l'équipe maintenait son objectif de prendre en charge plus de 200 patients, malgré un engagement public positif et dépassant les attentes.

Initié par la Fondation Ngana Zenza (FDC), dont la marraine est la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le projet couvre efficacement la population du corridor de Lobito, plus précisément les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico.

Le projet Tata Uhayele a déjà visité Benguela et Huambo. Il est arrivé à Bié le 21 et a desservi les populations de Camacupa et Cuemba.

À Camacupa, plus de 600 personnes ont été examinées et des cas d'amygdalite aiguë, de dermatophytose, de syndrome fébrile, de VIH/sida et d'autres infections ont été diagnostiqués.

Au total, 105 personnes ont été vaccinées, dont des enfants et des femmes en âge de procréer, tandis que 12 patients ont été transférés vers des établissements de santé, notamment dans la municipalité de Cuito, à l'hôpital de troisième niveau « Walter Stranguay », notamment un enfant atteint de conjonctivite néonatale.