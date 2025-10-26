Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les électeurs de Yopougon-Andokoi votent dans la quiétude

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Le scrutin présidentiel du samedi 25 octobre 2025 s'est déroulé dans une atmosphère calme et apaisée à Yopougon-Andokoi. À 17h30, les derniers électeurs arrivaient encore, au compte-goutte, pour accomplir leur devoir civique.

Le superviseur de trois centres de vote de la zone, Traoré Zié Mamadou, s'est dit satisfait du bon déroulement de l'opération. « Nous avons ouvert les premiers bureaux de vote à 8h, et nous n'avons rencontré aucune difficulté avec les votants. Aucun incident n'a été signalé et nous nous apprêtons à fermer à 18h dans la sérénité », a-t-il déclaré, visiblement satisfait.

Son adjoint, Kouassi Jean Jaurès, a confirmé le bon esprit qui a prévalu tout au long de la journée. « Les électeurs se sont montrés disciplinés et n'ont posé aucun problème. Lorsqu'ils avaient besoin de renseignements, ils s'adressaient calmement à nous », a-t-il expliqué.

Parmi les électeurs rencontrés, Eugénie Gueu a salué la bonne organisation du scrutin et la disponibilité du personnel électoral. « Ce qui m'a le plus frappée, c'est l'ensemble des dispositions prises par les agents de sécurité et ceux de la Commission électorale indépendante (CEI) pour nous faciliter le vote », a-t-elle témoigné.

Même satisfaction chez Sékou Diakité, qui s'est réjoui du bon déroulement des opérations. « Ce scrutin montre que les Ivoiriens ont gagné en maturité démocratique », a-t-il souligné.

Un constat partagé par Serge Kouakou, un autre électeur : « En 2010, ce centre était sous tension. Mais aujourd'hui, quasiment les mêmes électeurs se retrouvent et votent dans une atmosphère de convivialité. C'est la preuve que la paix et la cohésion sociale sont désormais une réalité dans notre zone », a-t-il affirmé avec émotion.

