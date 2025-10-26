Cote d'Ivoire: Abengourou - Un scrutin présidentiel apaisé et bien encadré

Le scrutin présidentiel du samedi 25 octobre 2025 s'est globalement déroulé dans le calme à Abengourou. Malgré une affluence timide observée dans la matinée dans certains quartiers comme Agnikro, Plateau, HKB, Lobikro et Adaou, les électeurs sont progressivement sortis en nombre au fil de la journée pour accomplir leur devoir civique.

« Avec les nombreuses rumeurs de perturbations qui circulaient sur les réseaux sociaux, nous avons préféré observer avant de sortir voter. Mais dans l'ensemble, le scrutin est bien sécurisé », ont confié plusieurs électeurs rencontrés dans le quartier Plateau Indénié.

Dans les localités environnantes de Touzoukro, Apprompronou, Zamaka, Yakassé-Féyassé, Adonikro, Tigorikro et Zinzénou, nos correspondants ont également constaté le bon déroulement des opérations de vote, en dépit de quelques retards enregistrés à l'ouverture de certains bureaux.

« En dehors de quelques irrégularités liées au déploiement tardif du matériel électoral, le vote se déroule sans incident. Vers 15 heures, le taux de participation dépassait déjà les 50 % dans la plupart des bureaux que nous avons visités », a indiqué Delma Salice, sénateur d'Abengourou et responsable de la zone Est au sein du RHDP, que nous avons approché en milieu d'après-midi.

Même satisfaction du côté du maire d'Abengourou, Hervé Patrick Adom, qui s'est félicité du bon déroulement du scrutin. « Nous aurions souhaité une participation plus forte, mais les chiffres enregistrés restent conformes aux tendances observées lors des précédentes élections », a-t-il souligné.

Pour sa part, Kouablan Honoré Adom, chef d'établissement secondaire à Abengourou, s'est réjoui de l'engagement et du sens du devoir des enseignants mobilisés dans les bureaux de vote.