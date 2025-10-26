Cote d'Ivoire: Abengourou - Un scrutin présidentiel apaisé et bien encadré

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le scrutin présidentiel du samedi 25 octobre 2025 s'est globalement déroulé dans le calme à Abengourou. Malgré une affluence timide observée dans la matinée dans certains quartiers comme Agnikro, Plateau, HKB, Lobikro et Adaou, les électeurs sont progressivement sortis en nombre au fil de la journée pour accomplir leur devoir civique.

« Avec les nombreuses rumeurs de perturbations qui circulaient sur les réseaux sociaux, nous avons préféré observer avant de sortir voter. Mais dans l'ensemble, le scrutin est bien sécurisé », ont confié plusieurs électeurs rencontrés dans le quartier Plateau Indénié.

Dans les localités environnantes de Touzoukro, Apprompronou, Zamaka, Yakassé-Féyassé, Adonikro, Tigorikro et Zinzénou, nos correspondants ont également constaté le bon déroulement des opérations de vote, en dépit de quelques retards enregistrés à l'ouverture de certains bureaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« En dehors de quelques irrégularités liées au déploiement tardif du matériel électoral, le vote se déroule sans incident. Vers 15 heures, le taux de participation dépassait déjà les 50 % dans la plupart des bureaux que nous avons visités », a indiqué Delma Salice, sénateur d'Abengourou et responsable de la zone Est au sein du RHDP, que nous avons approché en milieu d'après-midi.

Même satisfaction du côté du maire d'Abengourou, Hervé Patrick Adom, qui s'est félicité du bon déroulement du scrutin. « Nous aurions souhaité une participation plus forte, mais les chiffres enregistrés restent conformes aux tendances observées lors des précédentes élections », a-t-il souligné.

Pour sa part, Kouablan Honoré Adom, chef d'établissement secondaire à Abengourou, s'est réjoui de l'engagement et du sens du devoir des enseignants mobilisés dans les bureaux de vote.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.