Cote d'Ivoire: Présidentielle à Daoukro - Le sénateur Lamine Konaté satisfait du bon déroulement du scrutin

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Le sénateur de la région de l'Iffou, El Hadj Lamine Konaté, s'est dit satisfait du bon déroulement du scrutin présidentiel dans sa région, autrefois marquée par des tensions lors de l'élection de 2020.

« Nous constatons une forte affluence dans le lieu de vote où j'ai accompli mon devoir civique. Cela démontre que les électeurs ont répondu à notre appel et participent dans le calme et la sérénité. J'espère qu'à la fermeture des bureaux de vote, nous obtiendrons un score honorable en faveur de notre candidat, le Président Alassane Ouattara », a déclaré le sénateur.

Il s'est également félicité du climat apaisé observé à Daoukro tout au long de la journée. « Nous avons eu notre revanche. En 2020, nous n'avions pas pu voter. Cette année, cela a été possible. Toute notre gratitude va au Chef de l'État, qui a rendu cela possible. C'est pour nous la plus belle victoire », s'est-il réjoui.

Le bon déroulement du scrutin a par ailleurs été confirmé par Djè Alexandre, président d'un bureau de vote du groupe scolaire Hôpital. « Depuis l'ouverture du bureau à 8 heures, le vote se déroule dans une bonne ambiance et une atmosphère détendue », a-t-il indiqué.

