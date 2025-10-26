Cote d'Ivoire: Abidjan.net sanctionné - L'ANP suspend la plateforme pour 26 jours après la diffusion de résultats électoraux fictifs

L'Autorité Nationale de la Presse (ANP) a annoncé, ce samedi 25 octobre 2025, la suspension immédiate du média numérique Abidjan.net pour une durée de vingt-six (26) jours. Cette décision a été prise à l'issue d'une session extraordinaire tenue au siège de l'institution à Cocody, à la suite de la publication par le site d'informations de prétendus résultats de l'élection présidentielle, la veille du scrutin prévu le 25 octobre 2025.

Selon le communiqué signé par le président du Conseil de l'ANP, Samba Koné, cette publication est en violation flagrante de plusieurs textes légaux et déontologiques, notamment l'article 31 de la loi sur la presse, l'article 2 du Code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire, l'article 39 du Code électoral ainsi que la décision n°004/ANP/2025 du 2 octobre 2025.

L'instance de régulation estime que la diffusion de ces « résultats électoraux fictifs » est de nature à troubler la sérénité du processus électoral, à porter atteinte à la crédibilité du scrutin et à affaiblir la confiance du public envers les institutions en charge de son organisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En conséquence, Abidjan.net est tenu de suspendre toute activité de production d'informations journalistiques sur l'ensemble de ses plateformes et canaux dérivés pendant la période de suspension. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des articles 77 et 101 de la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, telle que modifiée par la loi n°2022-978 du 20 décembre 2022.

Tout en soulignant le caractère regrettable de cet incident, l'ANP a tenu à rappeler que la liberté de la presse demeure un droit fondamental, mais qu'elle doit s'exercer dans le strict respect des lois, de l'éthique et de la déontologie professionnelle. L'institution a également insisté sur la responsabilité sociale des médias, particulièrement en période électorale, où la diffusion d'informations non vérifiées peut compromettre la paix sociale et la crédibilité du processus démocratique.

En conclusion, l'ANP invite l'ensemble des entreprises de presse à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans le traitement de l'information, afin de préserver la confiance du public et de contribuer à un climat électoral apaisé.