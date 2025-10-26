Cote d'Ivoire: Musique - N'Gokody Kora, le virtuose ivoirien qui fait vibrer la tradition

N'Gokody Kora, de son vrai nom Kouablan N'Gouan Dieudonné, s'impose peu à peu comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de la scène musicale ivoirienne.

À la fois korafola, percussionniste et beat maker, cet artiste complet incarne le pont entre tradition et modernité, entre héritage culturel et innovation musicale.

Originaire de la région de l'Indénié-Djuablin, à l'est de la Côte d'Ivoire, N'Gokody découvre très tôt la musique auprès de sa mère, chanteuse traditionnelle dans les églises catholiques. Cette transmission familiale sera le socle d'une passion devenue une vocation.

En 2017, il franchit une étape décisive en intégrant le Lycée d'enseignement artistique (Lea) après un test très sélectif, dont il sortira major parmi une centaine de candidats. Trois ans plus tard, il obtient le baccalauréat artistique H2, avant d'être admis à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) où il décroche une licence en Kora, fruit d'un parcours mêlant rigueur académique et apprentissage autodidacte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis 2022, l'artiste multiplie les collaborations avec des figures reconnues de la musique et de la culture ivoirienne, parmi lesquelles Defty, Ayala, Soukéina, Nayanka Bell, Madéka, Bomou Mamadou, Taxi-Conteur, Alain Tahi, Rebecca Kompaoré ou encore Nikoko Yao. Sa virtuosité et sa sensibilité musicale lui ont aussi ouvert les portes de prestigieux événements nationaux et internationaux.

Sa participation aux côtés de la conteuse ivoirienne, Rebecca Kompaoré, du 10 au 17 octobre, à la 14e édition du Festival international du théâtre de Bejaia, en Algérie, aura montré toute sa dimension d'artiste multicarte sonore.

L'artiste s'est notamment illustré lors de la 15e Conférence des ministres de l'Uemoa en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que lors du 40e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire à Beijing.

Entre concerts intimistes, brunchs culturels et grandes cérémonies officielles, N'Gokody Kora séduit par la richesse de son répertoire, la profondeur de ses sonorités et son engagement à valoriser les instruments traditionnels africains.

Avec humilité et passion, il trace sa route vers l'excellence, convaincu que la Kora ivoirienne a toute sa place sur la scène mondiale.