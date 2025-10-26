Congo-Kinshasa: Au moins 57 enfants soignés de la malnutrition le mois au Centre de santé de Kingoze grâce à l'UNICEF

Le Centre de santé de Kingoze, près de Bunia (Ituri) soigne, chaque mois, 57 enfants malnutris, grâce au projet UniRR de l'Agence de l'ONU pour l'enfance (UNICEF).

L'infirmière-titulaire de cet établissement hospitalier, Mme Consolée, a livré cette information, jeudi 23 octobre aux médias.

Parmi les cas reçus, Bénédicte Gey, une enfant déplacée, âgée de 4 ans qui a retrouvé sa guérison après deux semaines de soins.

« Quand cet enfant est venu ici (NDLR : l'hôpital), Bénédicte était méconnaissable. Grâce au programme nutritionnel, elle a repris sa santé. Nous sommes en programme nutritionnel de six mois avec l'UNICEF », a expliqué Mme Consolée.

La mère de la fillette est allée se marier ailleurs et elle est prise en charge par sa grand-mère, Pascaline Goy, une déplacée.

« C'est ma petite fille. Sa mère est allée se marier ailleurs. Elle me l'a confiée. Au départ, Bénédicte etait faible. Ses joues et son ventre etaient gonflés. Je l'ai conduite ici », a confié Mme Goy.

Bénédicte n'est pas le seul cas. Plusieurs autres enfants sont pris en charge dans ce site des déplacés, présentant des signes de malnutrition, aiguë et sévère.

Ce centre de santé de Kingoze recoit des nutriments, des médicaments nutritionnels, la mebendazole, la vitamine A de l'UNICEF grâce au projet UniRR.

D'après Chantal Chemera Ngeve, infirmière tutélaire, le centre de santé Kingoze a été installé en décembre 2019, soit deux mois après l'implantation du site de KIngoze. L'unité nutritionnelle installée en son sein est appuyée par i l'UNICEF.

Ce centre comprend une salle de réception, une salle de travail, une salle d'accouchement, une autre d'observation, un dépôt et une pharmacie.

Et, cet établissement hospitalier est desservi en eau de forage et en énergie voltaïque et une unité de destruction des déchets est en construction.

Plaidoyer des femmes déplacées

Cependant, les femmes déplacées rencontrées sur place se plaignent du manque de nourriture qui leur permettrait d'assurer la prise en charge nutritionnelle de leurs enfants en dehors du centre.

En outre, la pharmacie manque de médicaments. A ce sujet, Dr Touré Lanfia , charge de nutrition à l"UNICEF/ Bunia explique que ces plaidoyers, bien que fondés, n'entrent pas dans le mandat de son agence.