Afrique: Le dinar tunisien, monnaie la plus forte du continent en septembre 2025

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le dinar tunisien s'est hissé au premier rang des monnaies les plus fortes d'Afrique en septembre 2025, selon le classement publié par Forbes Currency Calculator et relayé par Business Insider.

Avec un taux de 2,90 dinars pour un dollar américain, la monnaie nationale devance le dinar libyen (5,40) et le dirham marocain (9,04), confirmant la domination de l'Afrique du Nord dans ce classement.

Aucun pays de la zone franc CFA ne figure parmi les dix premières places, dominées par les économies disposant de politiques monétaires jugées strictes et de régulations financières indépendantes.

Le cédi ghanéen arrive en quatrième position, après avoir gagné près de 21 % face au dollar depuis le début de l'année, ce qui a contribué à ramener l'inflation à 11,5 % en août 2025, son plus bas niveau depuis octobre 2021.

Ce classement, qui tient compte de la valeur des devises par rapport au dollar américain, reflète la résilience du dinar tunisien, malgré un contexte économique régional marqué par des tensions inflationnistes et des fluctuations des prix de l'énergie.

