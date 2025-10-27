Dakar — Le secrétaire d'État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bakary Sarr, a annoncé une série d'activités culturelles prévues à partir du mardi 28 octobre pour rendre un hommage national au professeur Amadou-Mahtar M'Bow (1921-2024).

Les manifestations dédiées à l'ancien ministre et directeur général de l'UNESCO, décédé en 2024 à l'âge de 103 ans, vont durer six mois, selon M. Sarr.

"Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et ses directions ont prévu plusieurs actions de soutien à cette commémoration. Parmi celles-ci, la construction d'un centre d'animation culturelle à Joal, une initiative de la direction du livre et de la lecture", a-t-il dit lors d'une conférence de presse préparatoire de ces activités culturelles.

"La direction de la cinématographie produit [...] un film d'hommage à Amadou-Mahtar M'Bow, qui retrace son parcours et rappelle sa contribution au patrimoine culturel mondial. La direction du patrimoine culturel prépare, de son côté, un espace symbolique dédié à sa mémoire au sein du panthéon des grandes figures africaines", a annoncé Bacary Sarr.

Un projet de numérisation et de valorisation des archives du défunt historien conservées à l'UNESCO, estimées à plus de 1,4 million de pages, sera mis en oeuvre, selon lui.

Cette initiative permettra de "mettre à la disposition du Sénégal et de l'Afrique un patrimoine intellectuel inestimable", a-t-il affirmé.

"Un tel projet permettra à la jeunesse sénégalaise et africaine de s'approprier l'oeuvre et les valeurs d'Amadou-Mahtar M'Bow, symbole de rigueur, de savoir et de panafricanisme", a poursuivi Bacary Sarr, saluant la participation de plusieurs ministères aux préparatifs de l'hommage à rendre par la nation à cet universitaire et homme politique sénégalais, sous la direction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Ancien ministre de l'Éducation nationale, puis de la Culture et de la Jeunesse, député, Amadou-Mahtar M'Bow va ensuite diriger l'UNESCO pendant treize ans (1974-1987).

Il a conduit les Assises nationales organisées au Sénégal par des partis d'opposition et des organisations de la société civile en 2008 et 2009, avant d'être appelé par le président de la République, Macky Sall, à diriger la Commission nationale de réforme des institutions.