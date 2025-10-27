Congo-Kinshasa: Plus d'un million de déplacés menacés par la réduction des financements humanitaires en Ituri

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation humanitaire en Ituri se dégrade de plus en plus en raison d'une baisse d'environ 40% des ressources allouées aux organisations humanitaires.

Samedi 25 octobre, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri (UNADI) a mis en garde contre l'aggravation des souffrances de plus d'un million cinq cent mille personnes déplacées, réparties dans plus de soixante sites et familles d'accueil à travers la province.

Face à ces défis, Michel Meta, responsable de l'UNADI, appelle le gouvernement à combler ce déficit budgétaire, à imposer la paix et à assumer pleinement sa responsabilité dans la prise en charge des déplacés. Il insiste également sur la nécessité de renforcer la présence militaire pour restaurer l'autorité de l'État et faciliter le retour des populations dans leurs villages.

L'UNADI souligne que la situation des déplacés en Ituri reste préoccupante malgré les efforts des humanitaires. « De nombreux enfants sont privés d'école depuis sept ans, les structures sanitaires sont inexistantes ou insuffisamment équipées dans plusieurs sites de refuge, et certains lieux restent inaccessibles en raison de l'insécurité ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Olivier Kakudulo, chef de bureau du Programme alimentaire mondial (PAM) à Bunia, redoute pour sa part, une détérioration prochaine de la situation, annonçant une réduction de 40% des ressources allouées aux opérations humanitaires, ce qui entraînera une diminution directe du nombre de bénéficiaires de l'aide.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.