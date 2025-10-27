Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne - L'apocalypse redoutée a fait long feu

Pari réussi pour Ibrahim Kuibiert Coulibaly et toute l'équipe de la CENI ivoirienne ! Malgré quelques troubles dans 2 ou 3 régions qui auraient fait un mort, les opérations de vote pour l'élection présidentielle du 25 octobre se sont globalement déroulées dans le calme partout ailleurs. Même Yopougon, la rebelle, l'un des quartiers « bastion » de l'opposition, n'a pas fait des siennes.

L'apocalypse redoutée n'a donc pas eu lieu et l'on croise les doigts pour l'après-résultats, la publication de ceux-ci étant attendus au plus tard lundi 27 octobre. A priori, il n'y a pas de quoi faire basculer de nouveau la Côte d'Ivoire dans une crise post électorale. En effet, tout le monde s'attend à une victoire du président Alassane Ouattara devant les 4 autres candidats, dont 2 femmes. Certes, parmi eux, il y avait un ancien ministre, ancien parlementaire et opérateur économique fortuné ainsi qu'une ancienne Première Dame, loin d'être les premiers venus en politique, cependant, tout aussi loin de faire le poids devant le président sortant.

Alassane Ouattara devrait donc remporter une franche victoire. Les véritables inconnues ce sont son score et le taux de participation au scrutin. Les observateurs et les médias présents sur place ont déjà fait état d'une timide présence des Ivoiriens dans les bureaux de vote. Le président de la CENI lui-même a déclaré, à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, que le taux de participation « avoisinait les 50 % ».

Va-t-il atteindre, voire dépasser, les 53,90 % de 2020 ? Les résultats officiels nous édifieront à ce propos, tout comme ils indiqueront, en l'absence de Laurent Gbagbo, du Parti africain des peuples (PPA/CI), de Tidiane Thiam du PDCI-RDA, ou de Guillaume Soro, du parti de Générations de peuples solidaires (GPS), qui des adversaires d'Alassane Ouattara à cette présidentielle peut vraiment rêver d'un destin national ? Car de ce scrutin, et Jean Louis Billon, et Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello ou Henriette Lagou, attendent plus de savoir s'ils ont un électorat dans les 31 régions de la Côte d'ivoire, aussi minime soit-il, que de battre le président sortant. Ils prendront ou pas date avec l'avenir au vu de leur score respectif.

Au demeurant, si les Ivoiriens ne se sont pas bousculés devant les bureaux de vote, c'est parce que beaucoup ont estimé qu'il n'y avait pas péril pour le grand favori ou que le jeu n'en valait plus la chandelle avec des dés pipés par des exclusions. Que ces exclusions soient justifiées ou pas, la réalité, c'est que des Ivoiriens, des institutions ivoiriennes ou étrangères les jugent inéquitables au point de faire peser la menace d'une nouvelle crise sociopolitique majeure sur le pays.

Menace prise très au sérieux par le gouvernement, qui a officiellement déployé 44 000 agents des forces de défense et de sécurité pour le bon déroulement du processus. Une bonne anticipation car, le pari d'un scrutin apaisé n'était pas gagné d'avance quand on connaît les épisodes dramatiques des violences en politique qu'a vécus la Côte d'Ivoire depuis l'année 2000. Triste passé désormais révolu ? Vieux démons aujourd'hui exorcisés ? C'est tout le mal qu'on souhaite à ce pays à la fois si proche et si loin du Burkina, de l'AES.

Pour les perspectives, on attend de voir ce qu'Alassane Ouattara fera de ce nouveau quinquennat présidentiel qui lui tend les bras. Pour la Côte d'Ivoire et la région ouest-africaine.