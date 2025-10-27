Soudan: Les FSR du général Hemedti annoncent avoir pris le contrôle d'el-Fasher

Au Soudan, les Forces de soutien rapide du général Hemedti (FSR) annoncent ce dimanche avoir d'abord pris le contrôle du quartier général de l'armée d'el-Fasher, au Darfour-Nord, puis de la ville. El-Fasher - considéré comme le dernier bastion de l'armée dans la région - est assiégé depuis dix-mois, théâtre d'intenses combats entre les FSR et l'armée soudanaise appuyée par ses alliés.

Les Forces de soutien rapide « annoncent avec fierté avoir pris le contrôle de la ville d'El-Fasher », selon un communiqué publié sur leur chaîne Telegram. Plus tôt dans la journée, elles revendiquaient déjà la saisie du quartier général de l'armée. C'était le dernier bastion gouvernemental du Darfour.

Prudence tout de même. L'armée du Soudan n'a pas encore réagi, mais un porte-parole du Comité de résistance populaire, le mouvement créé en soutien à l'armée soudanaise conduite par le général al-Burhan, rejette la version des FSR : « contrôler le QG de l'armée ne veut pas dire contrôler el-Fasher », et la bataille se poursuivrait.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si cette avancée des FSR devait se confirmer, ce serait bien entendu un coup dur pour l'armée soudanaise. Les paramilitaires parlent déjà d'un « tournant décisif ».

Le soutien logistique de la Libye

Pour le chercheur Roland Marchal, cette avancée a été rendue possible par un soutien logistique important venu du sud de la Libye, qui a donné aux FSR un net avantage. El-Fasher est une ville clé qui, si elle a changé effectivement de mains, permettra aux FSR de contrôler tout le Darfour. Elles pourront faire circuler hommes et armes depuis le Tchad et la Libye. Et elles mettront la main sur des ressources importantes, comme l'or.

El-Fasher est considérée comme le dernier bastion de l'armée dans la région. La ville est soumise depuis des mois à des combats meurtriers, avec des attaques régulières de drones de plus en plus fréquentes ces dernières semaines, les habitants d'el-Fasher manquent de tout sur place. Selon l'ONU, 260.000 civils -- dont la moitié sont des enfants - manquent de nourriture, d'eau et de soins. Plus d'un million de personnes ont déjà fui.

Les paramilitaires veulent peser davantage sur les négociations internationales

Cette victoire, si elle était confirmée, pourrait être monnayée politiquement, souligne Roland Marchal, spécialiste du Soudan. Les FSR veulent ainsi s'imposer comme un acteur incontournable et affaiblir la position du général Burhan dans les discussions à venir. De fait, selon plusieurs observateurs, si cette avancée des RSF se confirme, ce serait un coup dur pour l'armée soudanaise au Darfour. Le contrôle du terrain passerait alors du côté paramilitaire et cette victoire pourrait être monnayée politiquement, souligne le chercheur Roland Marchal.

Une victoire encore qui intervient deux jours seulement après la création à Washington d'un comité opérationnel réunissant les États-Unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Objectif : tenter d'obtenir un cessez-le-feu, un accès humanitaire et une transition politique au Soudan. Elles se posent ainsi en acteur incontournable, face à un Quad (États-Unis, Égypte, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) qui pourrait être tenté de parler d'abord avec les autorités reconnues internationalement.