Djibouti: Présidentielle - La voie est ouverte à une nouvelle candidature d'Ismaïl Omar Guelleh

L'Assemblée nationale de Djibouti a adopté à l'unanimité dimanche 26 octobre la suppression de la limite d'âge de 75 ans inscrite dans la Constitution pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Conséquence : le président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, pourrait briguer un 6e mandat en avril 2026.

La limite d'âge de 75 ans avait été ajoutée en 2010 à l'article 23 de la Constitution, au moment où celle au nombre de mandats était supprimée, et la durée du mandat présidentiel ramenée de 6 à 5 ans.

À l'époque, la réforme avait permis au président Ismaël Omar Guelleh de briguer un troisième mandat.

Quinze ans plus tard, et alors que le chef de l'État soufflera 78 bougies dans un mois, le président de l'Assemblée Dileita Mohamed Dileita a mis en avant « la stabilité du pays dans une région troublée », et les 65 députés ont voté à l'unanimité pour la suppression de cette condition d'éligibilité.

La porte s'ouvre donc à une nouvelle candidature d'Ismaïl Omar Guelleh pour ce qui serait son sixième mandat.

En mai dernier, dans une interview à Jeune Afrique, il avait esquivé la question et affirmé « trop aimer son pays pour l'embarquer dans une aventure irresponsable et être la cause de divisions ».

Mais cette révision n'est pas une surprise pour ses opposants, qui alertent depuis des mois sur la perspective d'« une présidence à vie » à Djibouti.

Une dernière formalité reste à accomplir pour valider ce changement : le chef de l'État doit soit organiser un référendum, soit demander un nouveau vote à la majorité qualifiée à l'Assemblée. Selon l'Agence France Presse, ce vote pourrait avoir lieu le 2 novembre prochain.