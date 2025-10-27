Mozambique: TotalEnergies officialise la reprise prochaine de son méga-projet gazier

TotalEnergies a confirmé ce samedi 25 octobre la reprise, prochainement, de son méga-projet gazier dans la région du Cabo Delgado, au Mozambique. Malgré la persistance de la menace jihadiste dans le nord du pays, le président du pays s'emploie à relancer les projets d'exploitation gazière. Maputo a aussi récemment signé un accord avec l'Italien ENI, et le président mozambicain est attendu au siège d'un autre géant, Exxon Mobil, aux États-Unis, pour faire avancer un troisième projet.

Son PDG Patrick Pouyanné l'avait annoncé à la fin du mois de juin, c'est désormais officiel : Total Energies a confirmé ce samedi 25 octobre 2025 à l'Agence France presse (AFP) le redémarrage prochain de son méga-projet gazier au Cabo Delgado, au Mozambique.

Le consortium Mozambique LNG, mené par la multinationale française, lève la « force majeure », décrétée suite à une vaste attaque jihadiste contre la ville de Palma, qui avait fait plus de 800 morts en 2021, et avait conduit à la suspension des activités.

Le projet de gaz naturel liquéfié représente un investissement de 20 milliards de dollars, pour un début d'exploitation espéré en 2029. TotalEnergies attend désormais le feu vert des autorités mozambicaines. Celui-ci ne saurait tarder puisque le président lui-même, Daniel Chapo, demandait ce redémarrage.

Le président veut relancer les projets d'exploitation gazière

Le chef de l'État vise même une relance globale du secteur gazier. Au début du mois, il a signé un accord avec le géant pétrogazier italien ENI pour l'exploitation d'une nouvelle plateforme offshore d'ici à 2028, Coral Sul, qui doublerait la production actuelle de GNL.

Samedi, le président du Mozambique s'est envolé pour les États-Unis, où il doit notamment se rendre au siège d'Exxon Mobil. Le groupe américain, autre géant des hydrocarbures, temporisait dans un autre méga-projet, Rovuma LNG, disant attendre la décision de TotalEnergies avant de s'engager davantage au Mozambique...

Tous ces projets sont fortement critiqués par les défenseurs de l'environnement, et s'accompagnent d'accusations de violations des droits humains commises par des militaires mozambicains.