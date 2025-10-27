Cameroun: Présidentielle - Les partisans de Issa Tchiroma Bakary dans les rues à la veille des résultats officiels

Les partisans d'Issa Tchiroma Bakary sont descendus dans les rues du Cameroun ce dimanche 26 octobre. L'opposant qui revendique sa victoire a la présidentielle du 12 octobre avait un appel à des rassemblements pacifiques. Le Conseil constitutionnel camerounais annoncera lundi matin les résultats officiels.

À Yaoundé, la journée a été relativement calme jusqu'en début de soirée où de premiers incidents ont été signalés dans les quartiers Mokolo et Tsinga, pas très loin de la présidence de la République.

Mais l'épicentre de cette journée de mobilisation est comme attendu, ce sont les régions septentrionales dans les villes de Garoua, Maroua et même Kondengui. Des partisans de Issa Tchiroma Bakary ont investi les rues par milliers, chantant à la gloire de leur champion.

Dans la capitale économique, Douala, dans la zone de l'aéroport et au quartier New Bell, de gros remous ont été signalés. Dans cette région du littoral, la ville de Nkongsanba a aussi connu les mêmes tensions.

Ainsi, sur dix régions que compte le pays, quatre ont été particulièrement mouvementées et une dizaine de villes ont suivi l'appel.

Pour le reste de la nuit, le dispositif de veille et de dissuasion mis en place par les autorités va rester en place jusqu'à demain matin, jour de la proclamation des résultats.