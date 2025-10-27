Afrique du Sud: À la fondation Mandela, un accueil chaleureux pour la venue de Francesca Albanese

En Afrique du Sud, la fondation Nelson Mandela a convié la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, à s'exprimer lors de sa conférence annuelle, ce samedi 25 octobre 2025 à Johannesburg. Une visite très attendue par la nation arc-en-ciel, qui avait initié de la plainte pour génocide contre Israël à la Cour pénale internationale (CPI).

Chaque année, la fondation Nelson Mandela invite une personnalité à s'exprimer à l'occasion de sa conférence annuelle. En 2025, c'est Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, qui a été conviée, succédant ainsi à des figures comme Barack Obama, Desmond Tutu, Bill Gates ou encore Malala Yousafzai. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Italienne était très attendue du côté de Johannesburg.

La Fondation Nelson Mandela a dû changer plusieurs fois le lieu de la conférence, afin d'accommoder l'engouement qu'a suscité la venue de Francesca Albanese. Zair et sa famille font partie des 3 500 personnes à avoir fait le déplacement. « Nelson Mandela défendait l'égalité, la justice et la résistance. Il n'y avait pas de meilleur moment pour inviter Francesca Albanese à parler en Afrique du Sud », estime-t-il.

«C'est important qu'elle soit venue jusqu'ici»

Dans le public, on pouvait apercevoir de nombreux keffiehs et quelques drapeaux palestiniens. Puis la ferveur a laissé place à l'émotion, lorsque Francesca Albanese a décrit la situation à Gaza. « Deux ans après le début du génocide, et malgré le cessez-le-feu, la situation dans le territoire palestinien occupé reste apocalyptique, déclare la rapporteuse. Les souffrances atroces qu'endurent les palestiniens sont généralisées, systématiques et intentionnelles. »

Beaucoup de spectateurs sont aussi venus pour affirmer leur soutien à cette figure pleinement investie pour la cause palestinienne, explique Mia Swart, juriste et admiratrice de Francesca Albanese. « C'est un événement très important pour nous ici. Vous savez, l'Afrique du Sud est très éloignée des lieux où se déroulent souvent les événements, nous devons donc nous contenter de suivre ce qui se passe à la télévision et dans les médias. C'est donc très important qu'elle soit venue jusqu'ici et qu'elle nous parle directement », se réjouit-elle.

Le déplacement de Francesca Albanese en Afrique du Sud se poursuivra au Cap, où elle dévoilera son dernier rapport.