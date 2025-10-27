Nigeria: Important remaniement au sein de l'état-major des forces armées

Au Nigeria, le président Bola Tinubu a limogé vendredi 24 octobre les chefs de l'armée de terre, de l'air, de la marine ainsi que le chef d'état-major de la Défense. Une décision exceptionnelle, annoncée après l'arrestation de seize officiers pour « indiscipline », sur fond de rumeurs de tentative de coup d'État, officiellement démenties. Décryptage.

Le président du Nigeria cherche avant tout à reprendre la main sur une armée mobilisée sur plusieurs fronts, alors que son impopularité et la crise économique fragilisent son pouvoir depuis son élection en 2023.

Mais pour Marc-Antoine Pérouse de Montclos, directeur de recherche à l'IRD, ce remaniement marque un tournant risqué. Propos recueillis par Christina Okello, de la rédaction Afrique.

« Un bouleversement de cette ampleur de la hiérarchie militaire, qui plus est en remplaçant le chef d'état-major par un Yoruba qui est proche du président Tinubu, c'est quand même assez inédit. En tout cas, un remaniement de cette ampleur - qui suit de très peu des rumeurs de coup d'État avec 16 officiers soi-disant poursuivis pour des faits d'indiscipline - . Ça peut se retourner contre lui, c'est à dire qu'il marque ainsi clairement que son pouvoir se rétrécit à son entourage et à sa région plutôt que d'être un président national.

Donc c'est un président mal élu et mal aimé. Et puis surtout, il a mis en place des mesures qui visent certes à relancer par exemple la production de pétrole, mais il a supprimé les subventions aux carburants qui font que les prix à la pompe à essence se sont envolés. Et ça a une répercussion directe sur le train de vie quotidien des Nigérians.

Tout ceci se conjugue pour en faire cette espèce de cocktail un peu explosif entre l'impopularité de Tinubu d'une part, et d'autre part ces coups d'État à répétition au Sahel ou encore récemment à Madagascar qui donnent des idées à la population, qui se dit : pourquoi pas, est-ce que ça serait pas mieux avec les militaires ? »