Mali: Pénurie de carburant - Les enseignements suspendus dans les écoles et universités

26 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Face à une crise énergétique qui perturbe la mobilité sur l'ensemble du territoire, le gouvernement malien a décidé de suspendre temporairement les cours dans toutes les écoles et universités du pays.

La mesure, annoncée ce dimanche 26 octobre 2025 dans un communiqué conjoint des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, court du lundi 27 octobre au dimanche 9 novembre 2025 inclus. Selon les autorités, cette suspension exceptionnelle s'explique par les difficultés d'approvisionnement en carburant qui entravent les déplacements des enseignants, élèves et étudiants.

Les cours reprendront le lundi 10 novembre 2025 », précise le communiqué, qui se veut rassurant sur la continuité pédagogique. Des mesures d'ajustement des calendriers scolaires et universitaires sont en préparation afin d'éviter toute perturbation durable des programmes.

