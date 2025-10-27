Luanda — La ville de Luanda (Angola) accueille, du lundi 27 au 31 octobre, la sixième Réunion des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Selon un communiqué de presse adressé ce dimanche à l'ANGOP, l'événement se tient sous le thème : « Les défis de la sécurité intérieure dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord sur la mobilité entre les États membres de la CPLP. »

La rencontre rassemblera les délégations des neuf États membres de la CPLP, à savoir : l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé-et-Príncipe et le Timor-Leste.

D'après l'organisation, la réunion a pour objectif d'examiner les questions liées à la sécurité et à l'ordre intérieur, ainsi que de renforcer la coopération multilatérale dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la criminalité transnationale, de la sécurité frontalière et de la mobilité des citoyens au sein de l'espace de la CPLP.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des statuts de la communauté, constituant un important forum de concertation et d'échange d'expériences entre les pays lusophones, dans un contexte mondial de plus en plus marqué par des défis en matière de sécurité intérieure.

Créée le 17 juillet 1996, la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) est un forum multilatéral privilégié pour le renforcement de l'amitié et de la coopération entre ses membres.