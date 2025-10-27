Sénégal: Risques liés aux services financiers numériques - L'OQSF pose le débat

Face à l'essor fulgurant des services financiers numériques et à la montée des risques qui les accompagnent, l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) veut passer à l'action. En partenariat avec le Groupe consultatif d'assistance aux pauvres (CGAP) de la Banque mondiale, l'institution organise, le 29 octobre prochain à Dakar, une rencontre d'échanges nationale consacrée à la prévention et à la gestion des risques liés aux services financiers numériques.

L'initiative de de l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) fait suite à une enquête d'envergure nationale menée en 2022 par l'institution et le Groupe consultatif d'assistance aux pauvres (CGAP). L'étude a permis de dresser un état des lieux précis des menaces qui pèsent sur les usagers et les prestataires : fraudes, erreurs de transactions, atteintes à la vie privée, manque de recours en cas de litige... Autant de défis qui exigent des réponses concertées.

En partenariat avec l'ASEPAME (Association des Etablissements de Paiements et des Emetteurs de Monnaie Electronique) et les Associations consuméristes, l'objectif de la rencontre d'échanges organisée par l'OQSF et qui se tiendra le 29 octobre prochain à Dakar, sera de partager les résultats de ladite enquête ; de croiser les perspectives et surtout de formuler des recommandations concrètes pour renforcer la sécurité et la confiance dans l'écosystème numérique.

Autour de la table, il est attendu la présence de représentants des autorités de régulation, des banques, des fintechs, des opérateurs de téléphonie mobile, des associations de consommateurs, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils ouvriront le débat sur les bonnes pratiques, les mécanismes d'alerte et les stratégies de protection des usagers.

En lançant cette initiative, l'OQSF confirme sa volonté de favoriser une inclusion financière plus sûre et plus responsable, en mettant la qualité des services et la protection des consommateurs au coeur des priorités du secteur.

Cette initiative entre dans le cadre de la phase pilote de la campagne régionale d'éducation financière numérique qui s'achève à Dakar et marque une étape importante, en ce sens qu'elle coïncide avec le lancement du Programme National d'Éducation Financière (PNEF) et du projet d'interopérabilité (PI-SPI) de la BCEAO ainsi que la création de l'Association des Etablissements de Paiements et des Emetteurs de Monnaie Electronique (ASEPAME).