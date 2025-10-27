Ile Maurice: Une conférence pionnière sur l'IA, l'emploi et le développement durable

Maurice s'apprête à accueillir une conférence inédite sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) et du travail, alors que des experts locaux et internationaux se réuniront pour débattre de la manière dont le pays peut tirer parti des nouvelles technologies sans accentuer les inégalités. La Gen AI Conference for Sustainable Development 2025 se tiendra le 4 décembre à l'Institut Atal Bihari Vajpayee pour le service public et l'innovation, à la Technopole de Côte-d'Or, à Réduit.

Dirigée par Manjula Basant Rai (voir hors-texte), directrice générale de Spaanda, cette conférence vise à instaurer un dialogue national sur le rôle transformateur de l'IA générative - une technologie capable de créer plutôt que de simplement analyser - dans les secteurs public et privé mauriciens. En partenariat médiatique avec l'express, l'événement réunira des représentants du gouvernement, du monde universitaire, du secteur privé et des institutions internationales pour explorer comment l'IA peut soutenir les Objectifs de développement durable, tout en redéfinissant l'emploi, l'innovation et l'éthique à Maurice et dans la région de l'océan Indien.

«La question n'est pas de savoir si l'IA transformera Maurice - elle le fait déjà», explique Manjula Basant Rai. «La vraie question est de savoir si nous pouvons guider cette transformation de manière responsable, éthique et inclusive.»

Son initiative entend dépasser le battage médiatique pour ouvrir un débat cohérent sur la manière dont l'automatisation, la prise de décision fondée sur les données et les outils génératifs peuvent coexister avec les valeurs humaines d'un petit État insulaire en développement. Le programme comprend des sessions sur l'IA au service du bien public, la résilience du secteur financier et l'innovation portée par les jeunes, avec la participation de ministres, de dirigeants bancaires et d'experts internationaux.

Parmi les intervenants annoncés figurent le Dr Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, et Marc Israel, qui animera la session d'ouverture intitulée «Ready for What's Next: Gearing Up for a Gen AI Future». Des étudiants présenteront leurs travaux de recherche à chaque session afin de relier l'innovation académique aux défis concrets du pays.

Enter bernie sanders

La thématique de la conférence sur l'IA et le marché du travail entre en résonance avec un récent rapport du sénateur américain, Bernie Sanders, qui alerte sur le risque de voir l'IA générative supprimer des millions d'emplois dans le monde tout en enrichissant quelques géants technologiques. «L'IA doit améliorer la vie de tous, pas seulement celle des milliardaires et des PDG», insiste Sanders dans ce rapport publié en 2025, plaidant pour davantage de régulation, de formation et de partage des bénéfices.

Pour Maurice, où les services représentent près de 70 % de l'emploi, cette mise en garde prend tout son sens. Les économistes estiment que l'IA pourrait bouleverser des secteurs comme la banque, l'éducation, le service à la clientèle et l'administration publique - tout en ouvrant de nouveaux débouchés dans la science des données, la créativité numérique et la finance climatique. «L'enjeu est d'anticiper le bouleversement plutôt que d'y réagir», souligne un économiste mauricien associé à la préparation de la conférence. «Maurice doit investir dès maintenant dans les compétences, la gouvernance et les cadres éthiques qui feront de l'automatisation un levier d'émancipation.»

Dialogue public-privé

Les différents panels aborderont les questions de gouvernance de l'IA, de déploiement éthique et de coopération public-privé, dans le but d'aligner les progrès technologiques sur les priorités nationales. Parmi les moments forts, une session intitulée «AI in the Financial Sector: From Compliance to Climate Finance» explorera comment les institutions financières peuvent utiliser l'IA pour suivre les investissements verts et renforcer la transparence.

La conférence se clôturera par une table ronde intitulée «The Voice of the Future», donnant la parole aux étudiants - un symbole fort de la volonté d'inclusion du projet. Cette session sera modérée par Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle Ltd. L'entrée sera gratuite pour les étudiants et les fonctionnaires, avec un soutien du Human Resource Development Council et une approbation de la Mauritius Qualifications Authority en cours.

En alliant rigueur académique et participation citoyenne, la Gen AI Conference for Sustainable Development 2025 ambitionne de faire de Maurice un modèle d'adoption éthique de l'IA parmi les petits États insulaires. Les organisateurs espèrent que les conclusions de la conférence nourriront une future feuille de route nationale sur la formation, la stratégie de l'emploi et les droits numériques. «L'IA peut soit creuser les inégalités, soit devenir un pont vers une prospérité partagée», soutient Manjula Basant Rai. «Ce qui compte maintenant, c'est qui s'assoit autour de la table - et si nous faisons de cette technologie un outil au service de l'humain, pas un substitut.»

******

Manjula Basant Rai : «Certaines entreprises ont déjà exprimé leur volonté d'offrir des emplois ou des stages à ces jeunes»

«Nous travaillons également à la mise en place d'un panel de ministres concernés afin de discuter des implications de l'IA générative dans les différents ministères, conformément à l'IT Blueprint publié par le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation. L'autre aspect majeur de cette conférence est l'intérêt marqué manifesté par les banques et le secteur privé pour mieux comprendre les projets de recherche des jeunes étudiants. La journée sera ponctuée de présentations réalisées par ces étudiants. Certaines entreprises ont déjà exprimé leur volonté d'offrir des emplois ou des stages à ces jeunes, à condition que leurs travaux présentent des technologies innovantes et stimulantes sur le plan intellectuel.»