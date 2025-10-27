À Maurice, l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, ancienne éminence grise d'Andry Rajoelina, a été placé en état d'arrestation vendredi 24 octobre 2025 par la Commission des crimes financiers (la FCC). Deux autres personnes, sont soupçonnées d'entente délictueuse et de trafic d'influence pour le compte de l'homme d'affaires malgache sur le territoire mauricien.

L'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga a été placé en état d'arrestation vendredi 24 octobre 2025 par la Commission des crimes financiers (la FCC) de Maurice, ainsi que deux complices présumés, Nasser Beekhy et David Jean Christian Thomas, qui ont été placés en détention provisoire.

La FCC enquête sur des flux financiers qui remontent à 2011. Des opérations suspectes qui seraient liées à des délits commis à Madagascar, avec des ramifications internationales. Selon une source, d'autres interpellations pourraient avoir lieu cette semaine.

Deux complices présumés également arrêtés

Depuis la clinique où il se trouve toujours, Mamy Ravatomanga a fait déposer une déclaration solennelle pour contester le gel de ses avoirs auprès de la Cour suprême mauricienne. Il dénonce « une persécution délibérée et politique », orchestrée « depuis Madagascar ». Les montants saisis sur ses comptes par la FCC avoisinent les 150 millions d'euros.

Nasser Beekhy et David Jean Christian Thomas, deux complices présumés du milliardaire, ont également été interpellés et placés en détention provisoire vendredi soir à Maurice. Le premier a été arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de quitter le pays. Ce ressortissant mauricien est soupçonné d'avoir essayé d'influencer un haut cadre de la Commission des crimes financiers, pour le compte de Mamy Ravatomanga, quelques jours après l'arrivée du magnat sur l'île Maurice.

Coïncidence troublante : ce dimanche 26 octobre 2025, l'un des quatre commissaires de la FCC a effectivement déposé sa démission, invoquant des « raisons personnelles ».