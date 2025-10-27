Afrique de l'Est: Ce que reproche la Commission des crimes financiers au milliardaire malgache Mamy Ravatomanga

27 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Patrick Hilbert

À Maurice, l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, ancienne éminence grise d'Andry Rajoelina, a été placé en état d'arrestation vendredi 24 octobre 2025 par la Commission des crimes financiers (la FCC). Deux autres personnes, sont soupçonnées d'entente délictueuse et de trafic d'influence pour le compte de l'homme d'affaires malgache sur le territoire mauricien.

L'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga a été placé en état d'arrestation vendredi 24 octobre 2025 par la Commission des crimes financiers (la FCC) de Maurice, ainsi que deux complices présumés, Nasser Beekhy et David Jean Christian Thomas, qui ont été placés en détention provisoire.

La FCC enquête sur des flux financiers qui remontent à 2011. Des opérations suspectes qui seraient liées à des délits commis à Madagascar, avec des ramifications internationales. Selon une source, d'autres interpellations pourraient avoir lieu cette semaine.

Deux complices présumés également arrêtés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis la clinique où il se trouve toujours, Mamy Ravatomanga a fait déposer une déclaration solennelle pour contester le gel de ses avoirs auprès de la Cour suprême mauricienne. Il dénonce « une persécution délibérée et politique », orchestrée « depuis Madagascar ». Les montants saisis sur ses comptes par la FCC avoisinent les 150 millions d'euros.

Nasser Beekhy et David Jean Christian Thomas, deux complices présumés du milliardaire, ont également été interpellés et placés en détention provisoire vendredi soir à Maurice. Le premier a été arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de quitter le pays. Ce ressortissant mauricien est soupçonné d'avoir essayé d'influencer un haut cadre de la Commission des crimes financiers, pour le compte de Mamy Ravatomanga, quelques jours après l'arrivée du magnat sur l'île Maurice.

Coïncidence troublante : ce dimanche 26 octobre 2025, l'un des quatre commissaires de la FCC a effectivement déposé sa démission, invoquant des « raisons personnelles ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.