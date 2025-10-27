Bénin: Présidentielle - La candidature des Démocrates toujours invalidée, des recours examinés ce lundi

À quelques jours de la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026, prévue le 31 octobre, le ticket du principal parti d'opposition Les Démocrates n'est toujours pas validé. Plusieurs recours du parti seront examinés devant la Cour constitutionnelle ce lundi 27 octobre pour réclamer la qualification de son duo de candidats, exclue par la liste provisoire. Ses militants s'indignent et dénoncent une exclusion ciblée.

Le sujet de l'invalidation de la candidature du parti Les Démocrates pour la prochaine élection présidentielle passionne les Béninois, qui le suivent dans les médias et le commentent avec ferveur selon leurs appartenances politiques.

Un sympathisant du principal parti d'opposition, rencontré ce dimanche 26 octobre, ne cache pas sa colère. Il dénonce sans détours la majorité au pouvoir qu'il accuse de pratiquer l'exclusion. « Les Démocrates doivent participer aux élections, affirme-t-il. De quoi ont-ils peur ? Nous n'avons pas besoin de négociations. Patrice Talon est le président de la République. Si vraiment vous avez travaillé pour le pays et que le peuple est avec vous, laissez les gens aller aux élections librement, laissez le peuple choisir. »

Lors de la rétractation de son député, qui avait retiré son parrainage et entraîné le rejet de la candidature des Démocrates par la Commission électorale nationale autonome (Cena) (pour insuffisance de parrainages, NDLR), le parti avait déjà accusé le pouvoir d'avoir manipulé l'élu.

Des voix réclament le repêchage des Démocrates

Dans la rue, des voix s'élèvent pour rappeler que Les Démocrates ne sont pas irréprochables. Ce Béninois, partisan d'un scrutin ouvert à tous, estime que les responsabilités sont partagées. « La faute incombe un peu à tout le monde. Les Démocrates auraient aussi pu mieux s'organiser, mieux effectuer les démarches administratives », juge-t-il.

Nombreux sont ceux qui réclament le repêchage du binôme des Démocrates pour garantir un véritable duel en avril prochain. C'est le souhait de cet électeur. « On espère que les recours aboutiront pour rééquilibrer la balance. Le jeu est un peu faussé », déclare-t-il. Pour lui, « éliminer un grand parti comme Les Démocrates, cela pose encore question ».

Au final, Les Démocrates ont déposé quatre recours qui seront examinés par la Cour constitutionnelle ce lundi 27 octobre. Tous contestent la non-validation provisoire du duo de candidats des Démocrates. Deux recours sont portés par le candidat Me Renaud Agbodjo et son colistier Jules Lodjou.