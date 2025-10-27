Mali: Les cours suspendus dans les écoles en raison de la pénurie de carburant

Les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Mali ont annoncé ce dimanche 26 octobre 2025 la suspension des cours à l'école et à l'université dans tout le pays en raison de la pénurie d'essence qui frappe le pays. Depuis septembre, les jihadistes du Jnim imposent en effet un blocus sur le carburant importé des pays voisins.

Au Mali, les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ont annoncé ce dimanche 26 octobre 2025, en soirée, la suspension immédiate des cours dans tous les établissements du pays pendant deux semaines.

En cause : « les perturbations dans l'approvisionnement en carburant qui affectent les mouvements des acteurs de l'école » selon le communiqué publié conjointement par les deux ministères.

Les cours reprendront le 10 novembre

Depuis le mois de septembre, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), affilié à Al-Qaïda, organise au Mali un blocus sur le carburant importé des pays voisins, qui perturbe fortement ce pays sahélien enclavé. Le groupe s'attaque aux camions-citernes de carburant venant notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, par où transite la majorité des biens importés.

« Les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national, du lundi 27 octobre au dimanche 9 novembre inclus », indique le communiqué, qui annonce également un prochain réaménagement des calendriers scolaires et universitaires.