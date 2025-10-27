Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 octobre 2025

revue de presse

Côte d’Ivoire : L’attente des résultats confirme le triomphe annoncé de Ouattara

Au lendemain d’une élection présidentielle marquée par le calme mais aussi par un manque notable d’engouement, la Côte d’Ivoire retient son souffle en attendant la proclamation des résultats. Ce dimanche 26 octobre, le suspense est cependant quasi inexistant : le président sortant, Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, est l’ultra-favori pour remporter un quatrième mandat. Le scrutin, qui s’est tenu la veille, a vu près de 9 millions d’Ivoiriens appelés aux urnes.

Malgré le retour à la stabilité dans ce pays, premier producteur mondial de cacao, l’absence des figures majeures de l’opposition sur les bulletins de vote ouvre la voie à une victoire écrasante de l’octogénaire. (Source Afrik.com)

Mali : Fermeture des écoles et universités en raison des pénuries de carburant

Le ministre de l'Éducation malien a annoncé la suspension des cours dans les écoles et les universités de tout le pays pendant deux semaines.

Cette mesure intervient alors que des militants djihadistes ont imposé un blocus des importations de carburant à Ouagadougou qui engendre une pénurie d’essence.

« Les cours seront suspendus sur l'ensemble du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les cours reprendront le 10 novembre 2025. Cette décision est due à des perturbations dans l'approvisionnement en carburant, qui ont affecté les déplacements du personnel scolaire. Afin d'assurer la continuité de l'enseignement et l'achèvement des programmes d'études, des dispositions sont prises pour ajuster les calendriers scolaires et universitaires. », a déclaré Amadou Sy Savane, ministre malien de l'Éducation à la télévision nationale. (Source Africanews)

Maroc : Les conditions pour mettre fin au charbon avant 2040

Rabat lie sa sortie anticipée du charbon à un soutien financier et technologique conséquent des partenaires internationaux, dans le cadre de sa nouvelle stratégie climatique à l’horizon 2035.

Le Maroc a confirmé son intention de tourner la page du charbon d’ici 2040, mais sous réserve d’un accompagnement international « indéfectible ». Cette orientation, inscrite dans la nouvelle Contribution déterminée au niveau national (CDN) déposée auprès du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, redéfinit la trajectoire bas carbone du Royaume à moyen terme.

Selon le document officiel, Rabat « s’engage à sortir du charbon d’ici 2040, à condition de bénéficier du soutien et des financements nécessaires pour fermer plus tôt que prévu ses centrales thermiques et honorer ses engagements contractuels». (Source Apanews)

Afreximbank : Le Camerounais Dr George Elombi prend les rênes de la Banque africaine du commerce

Le Dr George Elombi a officiellement prêté serment len tant que quatrième président et président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), marquant une nouvelle étape dans l'histoire de cette institution financière panafricaine.

La conférence d'adieu, intitulée « des décennies d'impact, piliers d'un avenir prospère » en hommage au leadership visionnaire du professeur Benedict Oramah, président et président du conseil d'administration sortant d'Afreximbank qui a démarré le vendredi 24 octobre 2025, à l'hôtel St. Regis, New Administrative Capital, au Caire en Egypte, marque également la prise des rênes de l'institution par Dr George Elombi.

Ce cadre camerounais, reconnu pour sa rigueur et sa longue expérience, succède au Professeur Benedict Oramah, qui a dirigé la Banque depuis 2015. (Source Fratmat)

Zimbabwe : Harare choisie pour abriter le siège de la Société de la Foire commerciale intra-africaine

La Société de la Foire commerciale intra-africaine (IATFCO) officiellement lancée lors de l’IATF2025, tenue à Alger du 4 au 10 septembre, installera son siège au Zimbabwe. L’annonce a été faite par Olusegun Obasanjo, Président du Conseil Consultatif de l’IATF et ancien Président du Nigeria. Cette décision marque une étape majeure dans la transformation de l’IATF en une institution africaine indépendante et permanente.

Le Conseil consultatif de l’IATF a mis en évidence les atouts du Zimbabwe, notamment ses infrastructures de conférence de qualité, son excellente connectivité aérienne, sa capacité d’accueil et les terrains disponibles pour l’expansion future du siège. L’implantation de l’IATFCO au Zimbabwe consolide la position du pays en tant que pôle commercial et d’investissement en Afrique. Le Zimbabwe s’est distingué par ses succès commerciaux antérieurs à l’IATF, ayant conclu des accords d’une valeur de plus de 20 millions USD. (Source Africa 24)

Luanda accueille la VIe Réunion des ministres de l'Intérieur de la CPLP

La ville de Luanda (Angola) accueille, du lundi 27 au 31 octobre, la sixième Réunion des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Selon un communiqué de presse adressé ce dimanche à l'ANGOP, l'événement se tient sous le thème : « Les défis de la sécurité intérieure dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord sur la mobilité entre les États membres de la CPLP. »

La rencontre rassemblera les délégations des neuf États membres de la CPLP, à savoir : l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé-et-Príncipe et le Timor-Leste. (Source Angop)

Le Parlement djiboutien vote la levée de la limite d’âge pour l’élection présidentielle

Le Parlement djiboutien a décidé à l’unanimité dimanche de lever la limite d’âge pour la présidence du pays, fixée à 75 ans par la Constitution. Cela permet au président actuel, Ismaïl Omar Guelleh, 77 ans, de se représenter aux élections de l’année prochaine.

Plus de limite d’âge pour le dirigeant djiboutien : le président actuel, Ismaïl Omar Guelleh, pourra se présenter aux prochaines élections présidentielles, prévues en avril 2026, s’il le souhaite.

Jusqu’à présent, la Constitution djiboutienne limitait la possibilité de se présenter à l’élection présidentielle aux personnes n’ayant pas plus de 75 ans. (Source qiraatafrican.com)

Le dinar tunisien, monnaie la plus forte du continent en septembre 2025

Le dinar tunisien s'est hissé au premier rang des monnaies les plus fortes d'Afrique en septembre 2025, selon le classement publié par Forbes Currency Calculator et relayé par Business Insider.

Avec un taux de 2,90 dinars pour un dollar américain, la monnaie nationale devance le dinar libyen (5,40) et le dirham marocain (9,04), confirmant la domination de l'Afrique du Nord dans ce classement.

Aucun pays de la zone franc CFA ne figure parmi les dix premières places, dominées par les économies disposant de politiques monétaires jugées strictes et de régulations financières indépendantes. (Source La Presse)

Mozambique: TotalEnergies officialise la reprise prochaine de son méga-projet gazier

TotalEnergies a confirmé ce samedi 25 octobre la reprise, prochainement, de son méga-projet gazier dans la région du Cabo Delgado, au Mozambique. Malgré la persistance de la menace jihadiste dans le nord du pays, le président du pays s'emploie à relancer les projets d'exploitation gazière. Maputo a aussi récemment signé un accord avec l'Italien ENI, et le président mozambicain est attendu au siège d'un autre géant, Exxon Mobil, aux États-Unis, pour faire avancer un troisième projet.

Son PDG Patrick Pouyanné l'avait annoncé à la fin du mois de juin, c'est désormais officiel : Total Energies a confirmé ce samedi 25 octobre 2025 à l'Agence France presse (AFP) le redémarrage prochain de son méga-projet gazier au Cabo Delgado, au Mozambique. (Source RFI)

Dakar renforce sa préparation pour les JOJ 2026 : Abass Fall en première ligne à Séoul et Pyeongchang

Le Maire de Dakar, Abass Fall, multiplie les initiatives diplomatiques et institutionnelles à l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Depuis le 19 octobre 2025, il prend part en Corée du Sud à deux rendez-vous majeurs du mouvement olympique mondial : l’Olympic Legacy Forum 2025 et le Smartcities and Sport Summit 2025.

Les rencontres rassemblent villes hôtes, décideurs sportifs et experts de l’urbanisme autour d’une même ambition : optimiser l’impact des Jeux sur les territoires et renforcer l’héritage sportif, social et environnemental. À la tribune, Abass Fall a défendu les atouts et les ambitions de Dakar, première ville africaine à accueillir des JOJ, tout en soulignant les défis logistiques et d’infrastructures qu’implique un tel événement. (Source RTS 1)



