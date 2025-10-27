Sénégal: Ousmane Sonko annonce un énorme meeting de Pastef ce 8 novembre 2025

25 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce samedi 25 octobre 2025, Ousmane Sonko a fait une déclaration sur ses réseaux sociaux. Le président du parti au pouvoir, le PASTEF, a annoncé la tenue d'une rencontre hautement importante le 8 novembre 2025, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor.

« Le samedi 8 novembre, il y aura une grande rencontre du PASTEF. Ce ne sera pas un meeting ou un méga-meeting, mais un tera meeting », annonce M. Sonko, qui promet : « La rencontre du 8 novembre sera inédite dans l'histoire du Sénégal, aussi bien dans l'organisation, la mobilisation que dans le fond », assure-t-il.

Ousmane Sonko a précisé que trois points seront évoqués le 8 novembre prochain : l'État (pour parler des 18 mois de règne du PASTEF), la politique et le PASTEF.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.