Sénégal: Ousmane Sonko annonce un énorme meeting de Pastef ce 8 novembre 2025

Ce samedi 25 octobre 2025, Ousmane Sonko a fait une déclaration sur ses réseaux sociaux. Le président du parti au pouvoir, le PASTEF, a annoncé la tenue d'une rencontre hautement importante le 8 novembre 2025, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor.

« Le samedi 8 novembre, il y aura une grande rencontre du PASTEF. Ce ne sera pas un meeting ou un méga-meeting, mais un tera meeting », annonce M. Sonko, qui promet : « La rencontre du 8 novembre sera inédite dans l'histoire du Sénégal, aussi bien dans l'organisation, la mobilisation que dans le fond », assure-t-il.

Ousmane Sonko a précisé que trois points seront évoqués le 8 novembre prochain : l'État (pour parler des 18 mois de règne du PASTEF), la politique et le PASTEF.