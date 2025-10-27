Sénégal: Ousmane Sonko rasure - « J'avais juste besoin de repos »

Dans une déclaration vidéo sur ses réseaux sociaux ce samedi 25 octobre 2025, Ousmane Sonko a tenu à rassurer après les inquiétudes concernant son état de santé. Le Premier ministre met fin à toutes les spéculations : il va bien. Il a expliqué avoir demandé du repos au Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye afin de se reposer. « J'avais simplement besoin d'un peu de repos, mais je reprendrai du service dès lundi », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Ousmane Sonko a annoncé la tenu d'un meeting du PASTEF le 8 novembre 2025 sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. L'occasion pour lui d'évoquer plusieurs dossiers importants.