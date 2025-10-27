Madagascar: Nomination de l'archevêque coadjuteur de Fianarantsoa

25 Octobre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père Léon XIV a nommé archevêque coadjuteur de Fianarantsoa Mgr Jean Nicolas Rakotojaona, jusqu'à présent évêque auxiliaire de Morondava, le libérant en même temps de son siège titulaire de Dragonara.

Jean Nicolas Rakotojaona est né le 18 janvier 1973 à Anosy Avaratra.

Il a été ordonné prêtre le 3 août 2002 pour l'archidiocèse d'Antananarivo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial dans le district d'Ihazolava (2002-2004) ; études de master en philosophie de la religion à l'Université catholique de Madagascar ; vicaire à Andohatapenaka et Ampefiloha (2004-2006) ; Recteur du séminaire préparatoire Victoire Rasoamanarivo ; Professeur de doctrine sociale de l'Église à l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo et de philosophie au petit séminaire (2006-2009) ; Curé d'Ambanidia (2009-2011) ; Doctorat en théologie à l'Université de Fribourg (Suisse) (2011-2017) ; Vice-recteur (2017-2018) et recteur (2018-2023) du Grand Séminaire de philosophie Saint Paul Apôtre.

Élu évêque titulaire de Dragonara et auxiliaire de Morondava le 19 mai 2023, il a reçu la consécration épiscopale le 2 juillet de la même année.

Il est actuellement coprésident de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs.(CEPAL). (Agence Fides 25/10/2025)

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.