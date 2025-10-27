Madagascar: Nomination de l'archevêque coadjuteur de Fianarantsoa

Cité du Vatican — Le Saint-Père Léon XIV a nommé archevêque coadjuteur de Fianarantsoa Mgr Jean Nicolas Rakotojaona, jusqu'à présent évêque auxiliaire de Morondava, le libérant en même temps de son siège titulaire de Dragonara.

Jean Nicolas Rakotojaona est né le 18 janvier 1973 à Anosy Avaratra.

Il a été ordonné prêtre le 3 août 2002 pour l'archidiocèse d'Antananarivo.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial dans le district d'Ihazolava (2002-2004) ; études de master en philosophie de la religion à l'Université catholique de Madagascar ; vicaire à Andohatapenaka et Ampefiloha (2004-2006) ; Recteur du séminaire préparatoire Victoire Rasoamanarivo ; Professeur de doctrine sociale de l'Église à l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo et de philosophie au petit séminaire (2006-2009) ; Curé d'Ambanidia (2009-2011) ; Doctorat en théologie à l'Université de Fribourg (Suisse) (2011-2017) ; Vice-recteur (2017-2018) et recteur (2018-2023) du Grand Séminaire de philosophie Saint Paul Apôtre.

Élu évêque titulaire de Dragonara et auxiliaire de Morondava le 19 mai 2023, il a reçu la consécration épiscopale le 2 juillet de la même année.

Il est actuellement coprésident de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs.(CEPAL). (Agence Fides 25/10/2025)