Angola: La vice-présidente de la République rencontre la communauté angolaise aux États-Unis

Washington — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a tenu dimanche, à Washington D.C., une rencontre avec la communauté angolaise résidant aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre du renforcement des liens entre l'Angola et sa diaspora.

Dans son intervention, Esperança da Costa a souligné que la présidence angolaise de l'Union africaine est guidée par la volonté de consolider la paix, favoriser l'intégration régionale et promouvoir un développement économique durable.

Elle a affirmé que, dans l'exercice de la présidence tournante de l'Union africaine, l'Angola privilégie une approche centrée sur la valorisation du potentiel humain africain, rappelant que plus de 60 % de la population du continent est composée de jeunes.

Selon la vice-présidente, cette réalité impose la nécessité d'investir dans la formation et la qualification de la jeunesse, en lui offrant des compétences technologiques et des connaissances en intelligence artificielle, afin d'en faire un véritable moteur du développement de l'Afrique.

Évoquant les tensions géopolitiques actuelles, les guerres et les crises humanitaires, Esperança da Costa a souligné que ces situations ne favorisent pas le progrès mondial. Elle a appelé à une coopération accrue et à une synergie d'efforts entre les nations, pour garantir la paix, la justice sociale, l'égalité des genres, la préservation de la nature et la lutte contre la pauvreté.

La vice-présidente a également rappelé que le Sommet États-Unis-Afrique, tenu à Luanda en juin dernier, a servi de catalyseur pour renforcer les relations entre l'Angola et les États-Unis, notamment à travers l'intensification des partenariats commerciaux et la stimulation des échanges entre investisseurs.

Esperança da Costa se trouve actuellement dans la capitale américaine pour participer, le 28 octobre courant, au Gala annuel de l'International Conservation Caucus Foundation (ICCF), un événement qui réunit des dirigeants mondiaux engagés pour la préservation de l'environnement et le développement durable.