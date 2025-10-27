Angola: Le Président de la République décore José Eduardo dos Santos et des dirigeants internationaux

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a décerné la médaille commémorative des 50 ans de l'indépendance nationale - Classe d'Honneur à l'ancien chef de l'État José Eduardo dos Santos, ainsi qu'à un ensemble de dirigeants internationaux ayant contribué à l'obtention de l'indépendance, à la conquête de la paix et au développement de l'Angola.

Cette distinction s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, conformément aux dispositions de la loi n° 2/25 du 18 mars, qui institue la Médaille commémorative liée à cet événement historique.

La cérémonie de décoration, prévue pour le 6 novembre à Luanda, fait partie des activités préparatoires à la commémoration centrale du 11 novembre, qui se tiendra sur la Place de la République, sous le thème : «50 ans d'Indépendance : Unité, Développement et Progrès. »

Parmi les personnalités distinguées dans la Classe d'Honneur, outre l'ancien président José Eduardo dos Santos, figurent des dirigeants africains, européens, asiatiques et américains ayant joué un rôle solidaire et diplomatique majeur durant la lutte de libération et le processus de reconstruction nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les lauréats incluent notamment Nelson Mandela (Afrique du Sud), Fidel Castro (Cuba), Kwame Nkrumah (Ghana), Julius Nyerere (Tanzanie), Josip Broz Tito (ex-Yougoslavie), Bill Clinton (États-Unis), Aníbal Cavaco Silva (Portugal), Xi Jinping (Chine), Denis Sassou Nguesso (Congo), le pape Paul VI (Vatican) et Ernesto Geisel (Brésil), entre autres.

Selon le décret présidentiel, les distinctions comprennent trois catégories notamment la classe d'Honneur, la classe Indépendance, ainsi que la classe Paix et Développement.

Elles visent à reconnaître les personnalités nationales et étrangères dont les actions ont été déterminantes dans l'affirmation de la souveraineté de l'Angola, dans la consolidation de la paix et dans le progrès socio-économique du pays.

La classe Indépendance distingue les figures ayant participé directement à la lutte de libération et aux Accords d'Alvor, parmi lesquelles António Agostinho Neto, Álvaro Holden Roberto et Jonas Malheiro Savimbi, ainsi que d'autres nationalistes, religieux, diplomates et combattants angolais et étrangers.

La classe Paix et Développement honore, quant à elle, des personnalités et institutions ayant, au cours des dernières décennies, contribué à la réconciliation nationale, au développement économique, social et culturel et au rayonnement international de l'Angola.

Ces distinctions constituent un geste de reconnaissance et de gratitude de la nation angolaise envers tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, se sont engagés pour la liberté, la paix et la dignité du peuple angolais.