Angola: Le Président de la République décerne la médaille d'Honneur à Agostinho Neto

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a, par décret, attribué la médaille commémorative des 50 ans de l'indépendance nationale - Classe d'Honneur au Président António Agostinho Neto, proclamateur de l'indépendance et premier Chef de l'État angolais.

Selon un communiqué du Service de presse de la Présidence de la République, publié ce dimanche, la cérémonie de remise de la médaille aura lieu le 11 novembre, sur la place de la République, à l'occasion de la célébration centrale du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

La même source souligne que cette distinction rend hommage au rôle exceptionnel joué par Agostinho Neto dans la lutte de libération nationale et la proclamation de la souveraineté du pays.

Elle rappelle que l'indépendance nationale constitue la plus grande conquête du peuple angolais, fruit du sacrifice, du courage et de la détermination de tous ceux qui ont contribué à la libération du pays du joug colonial.

Instituée par la loi n° 2/25 du 18 mars, la médaille commémorative des 50 ans de l'indépendance nationale vise à honorer les personnalités et institutions ayant, au fil des années, apporté une contribution remarquable à la consolidation de la paix, de l'unité et du développement de l'Angola.