Angola: Hockey sur patins - « Nous sommes de justes champions » - Rui Falcão

26 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — L'Angola est un juste champion africain de hockey sur patins, tant en catégories seniors qu'aux moins de19, grâce au travail développé sur le continent, bien qu'il reste encore beaucoup à accomplir, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

Rui Falcão s'exprimait à la presse lors de la cérémonie de remise des prix aux sélections participantes, soulignant que l'Angola a une responsabilité continentale, compte tenu de son historique de bonnes performances aux Championnats du monde depuis les années 1980.

« J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu chez nos sélections, des joueurs dévoués tout au long de ces matchs, qui nous laissent une marge de confort. Il est maintenant nécessaire de penser dès à présent aux Championnats du monde de 2026 », a-t-il insisté.

Concernant les moins-19, il a précisé que la base de la discipline repose sur le fait que cette génération joue toute au niveau national et avec une bonne qualité.

Le ministre a également salué les autres sélections participantes, qui, malgré les difficultés, ont choisi de participer, ce qui mérite d'être valorisé.

Il a indiqué que, pour la tenue de la compétition, le ministère qu'il dirige avait apporté le soutien nécessaire, et que les deux compétitions s'inscrivent également dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Rui Falcão et le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, ont été honorés par la World Skate Africa, recevant chacun des doubles médailles en tant que personnalités déterminantes ayant permis à l'Angola d'accueillir ces deux événements.

