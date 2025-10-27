Angola: La présidente de l'Assemblée nationale déplore le décès de la députée Emiliana Nhengo

26 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a exprimé, dimanche, sa profonde tristesse à la suite du décès de la députée Emiliana Nhengo, dont le mandat était suspendu, survenu en Afrique du Sud à la suite d'une longue maladie.

Dans un message de condoléances transmis à l'ANGOP, la dirigeante du Parlement a qualifié la disparition de la députée de perte irréparable pour l'Assemblée nationale et le pays tout entier.

Elle a souligné qu'Emiliana Nhengo fut une femme de courage, de dévouement et d'humilité, qui s'est distinguée par son engagement en faveur de la cause des femmes et par sa défense constante de l'égalité, de la justice et de la dignité humaine.

Carolina Cerqueira a également rappelé que, malgré sa maladie prolongée, la députée n'a jamais cessé de participer activement aux séances parlementaires, témoignant d'un profond sens du devoir et d'un engagement indéfectible envers le peuple angolais.

Originaire de la province de Cabinda, Emiliana Nhengo était reconnue pour son esprit patriotique et sa fidélité aux causes nationales, représentant avec exemplarité sa région natale et la nation angolaise.

Au nom des députés, des fonctionnaires et des agents parlementaires, ainsi qu'en son nom personnel, Carolina Cerqueira a adressé à la famille endeuillée, aux collègues et amis ses plus sincères condoléances, rendant hommage à la mémoire d'une grande femme et patriote angolaise.

