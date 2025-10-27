Angola: Le pays et les États-Unis renforcent leur coopération dans le domaine social

Washington — L'Angola et les États-Unis d'Amérique (USA) vont renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la science et de la santé, a annoncé dimanche à Washington l'ambassadeur angolais Agostinho Van-Dúnem.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la visite officielle de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, qui participe à la gala annuelle de l'International Conservation Caucus Foundation (ICCF) consacrée à la conservation de la biodiversité mondiale, le diplomate a souligné le caractère stratégique de ce déplacement, qui vise, au-delà de l'environnement, à renforcer les relations entre l'Angola et les États-Unis dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Selon Agostinho Van-Dúnem, durant la gala, la vice-présidente présentera les principaux programmes et projets nationaux liés à la conservation de l'environnement, réaffirmant l'engagement du pays en faveur du développement durable et des objectifs globaux de protection de la biodiversité.

« Il s'agit d'une opportunité pour l'Angola de réaffirmer son engagement envers l'environnement tout en élargissant la coopération avec les universités, les centres de recherche et les institutions de santé américaines », a déclaré le diplomate.

L'ambassadeur a précisé que la délégation angolaise effectuera des visites dans des universités et des hôpitaux afin d'explorer des partenariats académiques et scientifiques, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

« Nous avons un ensemble de visites programmées dans trois universités, dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux », a-t-il souligné.

Agostinho Van-Dúnem a également insisté sur le fait que l'Angola entretient de bonnes relations politiques et économiques avec les États-Unis, mettant en avant la coopération dans les secteurs de l'environnement, de l'économie bleue, de la science, de l'enseignement supérieur et de la technologie, dans le cadre de la diplomatie économique promue par le gouvernement angolais.