Afrique: Ouverture du Championnat africain d'Échecs Zonal 4.5 à Soyo

Soyo — Le Championnat africain d'Échecs Zonal 4.5, compétition servant d'étape qualificative pour le Championnat africain et la Coupe du monde de la discipline, a été officiellement ouvert samedi après-midi dans la ville de Soyo, province du Zaire.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur national des Sports, Matos Cardoso.

La compétition, qui débute officiellement ce dimanche, réunit 26 athlètes provenant de sept pays, à savoir l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe, la Tanzanie et le Mozambique, contre 126 participants de dix pays initialement prévus.

Dans la soirée de samedi, une réunion technique a eu lieu afin de définir les appariements des équipes et des participants.

Le tournoi se déroulera selon le système suisse, sur neuf rondes doubles, avec une journée de repos. Lors de la dernière journée, le 31 de ce mois, il n'y aura qu'une seule session le matin, l'après-midi étant réservé à la cérémonie de clôture.

Les prix pour les meilleurs classés sont fixés à 1 000 euros pour le vainqueur, 750 euros pour le deuxième, 500 euros pour le troisième, 300 euros pour le quatrième et 200 euros pour le cinquième, tant dans la catégorie masculine que féminine.

La cérémonie d'ouverture a également réuni le président de la Fédération angolaise des Échecs, Mário Neves, ainsi que le directeur provincial de la Jeunesse et des Sports du Zaire, António Barata.