Angola: Bruno Fernando quitte le Real Madrid pour rejoindre le Partizan de Belgrade

Luanda — Le basketteur angolais Bruno Fernando a été présenté dimanche comme nouveau joueur du Partizan de Belgrade (Serbie), après un court passage au Real Madrid (Espagne), rapporte la presse internationale.

Champion du dernier Afrobasket, disputé en Angola, le joueur a signé un contrat de deux saisons avec le club serbe, après avoir remporté le championnat avec la formation madrilène. Toutefois, le site officiel du Partizan n'a pas encore confirmé l'information.

Âgé de 27 ans et mesurant 2,08 mètres, Bruno Fernando apporte à l'équipe serbe une combinaison de puissance physique et d'expérience internationale, acquise en Afrique, en Europe et en NBA.

Son arrivée devrait renforcer la stabilité et la profondeur du jeu intérieur de l'équipe dirigée par le légendaire entraîneur Željko Obradović.

Selon la presse espagnole, le pivot, formé au 1.º de Agosto, n'a pas convaincu l'entraîneur Sergio Scariolo, qui aurait demandé à la direction du Real Madrid de lui trouver un remplaçant sur le marché.