Afrique: L'entraîneur de Petro ambitionne de faire l'histoire en Afrique

Luanda — L'entraîneur de Petro de Luanda, Franc Artiga, a déclaré samedi à Luanda que son objectif est de faire l'histoire dans la Ligue des Clubs Champions Africains, lors de sa première expérience dans le football continental.

Artiga a tenu ces propos à la presse après la qualification pour la phase de groupes de la compétition de la CAF, obtenue grâce à la victoire 2-0 face au Stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire, lors d'une rencontre disputée au stade 11 de Novembro.

Le technicien, recruté pour la présente saison, a salué la performance du club en seulement trois mois de travail, se montrant surpris par la capacité d'assimilation des joueurs.

Bien qu'enthousiaste, Franc Artiga a souligné qu'il était désormais temps de se concentrer pour poursuivre le travail, tant pour les Coupes de la CAF que pour le Championnat National (Girabola 2025/26).

De son côté, le joueur hondurien Jonathan Toro a affirmé que la qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions n'était pas une surprise, le Petro figurant parmi les 16 meilleures équipes d'Afrique.

Il a ajouté qu'au vu du bon état de forme de l'équipe, il espère une campagne positive et souhaite aller le plus loin possible.

Concernant le tirage au sort de la Ligue des Champions, prévu en novembre prochain, il a précisé ne pas avoir de préférence quant aux adversaires potentiels, rappelant que les « Petrolíferos » ont déjà atteint une demi-finale de la compétition.