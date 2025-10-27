Dakar — Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), réuni samedi à Dakar, a pris plusieurs décisions, dont les nominations respectives d'Abdoulaye Saydou Sow et de Mayacine Mar aux fonctions de secrétaire général et de conseiller du président de l'instance fédérale nationale.

M. Sow remplace Victor Ciss, qui, selon un communiqué publié par la FSF après la réunion de ce samedi, est "indisponible depuis quelque temps".

Né à Kaffrine en 1970, administrateur civil de profession, il a été ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, pendant plusieurs années.

Dirigeant sportif, le nouveau secrétaire général de la FSF est le président de la ligue régionale de football de Kaffrine (centre) et de l'AS Kaffrine, un club de la ligue 2 sénégalaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Maire de la ville de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow était premier vice-président de la FSF jusqu'à l'élection récente d'Abdoulaye Fall à la présidence de l'instance chargée du football national.

Il a reçu la distinction d'officier de l'ordre national du Lion du Sénégal en 2022.

Ex-directeur technique national (2012-2025) de la Fédération sénégalaise de football, Mayacine Mar, nouveau conseiller du président de cette instance, est également chargé de la coordination du développement technique.

Ancien formateur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, il a dirigé plusieurs équipes nationales de football.

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a également nommé six conseillers :

Djibril Wade, ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, chargé des compétitions nationales, devient conseiller chargé du développement du football local ;

Abdoulaye Fofana Seck, ancien journaliste de la RTS (audiovisuel public), est nommé conseiller chargé du suivi de la stratégie de communication et des relations avec les institutions ;

Khalilou Fadiga, ancien international de football, est désormais conseiller chargé des relations extérieures de la Fédération sénégalaise de football ;

Joe Sambou est nommé conseiller chargé du suivi et de la gestion des infrastructures ;

Demba Sarr a été nommé conseiller chargé du suivi des questions sécuritaires.

Le comité exécutif de la FSF a accepté la liste des commissions permanentes et ad hoc créées en son sein. Il a autorisé le président de la FSF à faire des propositions relatives à la composition de leurs membres.

Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football, composé de sept membres, a été officiellement installé lors de la réunion de ce samedi du comité exécutif. Il est composé d'Abdoulaye Fall, le président de la FSF, de Babacar Ndiaye, de Thierno Diané, de Pape Sidy Lô, d'Amadou Kane, de Elimane Lam, de Cheikh Seck et de Seydou Sané.

Le comité exécutif a décidé de créer une commission chargée de la révision des textes de la Fédération sénégalaise de football.

Il a examiné, ce samedi, plusieurs questions relatives à la vie de l'instance fédérale nationale, dont sa situation financière et le calendrier des compétitions nationales.

Cette rencontre est la première du comité exécutif depuis l'élection d'Abdoulaye Fall à la présidence de la FSF en août dernier.