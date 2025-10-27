Dakar — L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, Mamadou Haidara, a déclaré avoir noté un "bon déroulement" du scrutin présidentiel et une "forte affluence" des électeurs au centre de vote témoin de Dakar, où quelque 3 000 électeurs sont appelés à voter, ce samedi.

Selon la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, 8,7 millions d'Ivoiriens sont appelés à élire un président de la République parmi cinq candidats : Jean-Louis Billon, Simone Ehivet Gbagbo, Henriette Lagou, Ahoua Don Mello et Alassane Ouattara, le président sortant, qui brigue un quatrième mandat.

"Je me réjouis de la forte affluence des électeurs dans les bureaux de vote de Dakar. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu une longue file d'Ivoiriens, patients et très disciplinés, venus accomplir leur devoir civique. Globalement, le scrutin se déroule dans le calme. Les électeurs s'acquittent de leur devoir civique avec beaucoup de responsabilité", a déclaré Mamadou Haidara à des journalistes.

"Le processus se déroule normalement", a-t-il ajouté, saluant "la bonne organisation des opérations de vote par la Commission électorale indépendante".

La circonscription électorale relevant de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal comprend un bureau de vote témoin de quelque 3 000 électeurs inscrits à Dakar, environ 1 500 électeurs appelés à voter en Mauritanie et un bureau de vote de quelque 500 électeurs se trouvant dans la ville sénégalaise de Ziguinchor (sud), selon M. Haidara.

Toute la logistique nécessaire à l'expression des suffrages des électeurs a été mise à leur disposition, dans ces lieux de vote, a-t-il assuré.

Guissé Sita Miriam, une étudiante ivoirienne vivant à Dakar, estime que le scrutin est "bien organisé".

"On espère aussi que l'élection va se dérouler, partout en Côte d'Ivoire, dans les meilleures conditions, avec une grande transparence, pour la préservation de [...] la paix qui règne dans mon pays", a dit cette étudiante après avoir voté dans la capitale sénégalaise.

L'homme d'affaires et leader politique Tidjane Thiam, président du PDCI, l'un des principaux partis politiques du pays, et l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, leader du PPA-CI, un parti d'opposition également, ont été exclus du scrutin.