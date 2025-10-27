Sénégal: Plus de 1.000 femmes de Nyassia et d'Enampor formées aux techniques de valorisation des produits agroforestiers

Le projet "Promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes rurales dans la gestion durable des ressources agroforestières ", a formé et accompagné, à ce jour, plus de 1.000 femmes rurales des communes de Nyassia et d'Enampor, dans la valorisation des produits agroforestiers, a-t-on appris, samedi, de Mariama Diémé, chargée de projets du consortium ETDS-Ussoforal.

"Nous avons accompagné à ce jour plus de 1. 000 femmes dans la valorisation des produits agroforestiers. Le projet a permis de renforcer les capacités des productrices, de moderniser les unités de transformation et doter les groupements de femmes en équipements et matériels roulants afin de faciliter l'approvisionnement et la commercialisation des produits agroforestiers. ", a-t-elle déclaré.

Mme Diémé intervenait lors de l'atelier de restitution de l'étude de marché et de la stratégie marketing des produits produits agroforestiers des fédérations féminines de ces deux communes, en présence du sous-préfet de Nyassia, Moussa Aly Ba, et des élus territoriaux.

" Cette étude permettra aux groupements de femmes de mieux connaître leurs marchés, d'identifier la demande et les attentes des clients pour adapter leurs produits en conséquence ", a-t-elle ajouté, précisant que les principales filières concernées sont la "mangue et le madd".

Le sous-préfet de Nyassia, Moussa Aly Ba, a magnifié cette initiative qui " contribue à l'autonomisation économique des femmes tout en favorisant la gestion durable des ressources naturelles ".

Il a annoncé une distribution de plants de manguiers et de lianes de "madd" pour régénérer les vergers vieillissants des groupements de femmes.

Le premier adjoint au maire de la commune de Nyassia, Bouba Sagna, a déclaré que ce projet est "aubaine pour la commune ", ajoutant qu'il permettra aux femmes "de mieux vendre leurs produits, notamment grâce au numérique, et d'améliorer leurs revenus ".

M. Sagna a estimé que l'étude de marché présentée constitue une étape décisive vers une meilleure valorisation et commercialisation des produits agroforestiers transformés localement par les femmes de Nyassia et d'Enampor.