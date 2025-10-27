Sénégal: Ourossogui - 150 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus

25 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ourossogui — Cent cinquante femmes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus, entre vendredi et samedi, au Centre hospitalier régional de Ourossogui, selon le Docteur Oumar Sarr, gynécologue, chef du service de la maternité de cet établissement sanitaire de la région de Matam.

"Nous tirons un bilan à mi-parcours satisfaisant, car nous avons dépisté au total 150 femmes des cancers du sein et du col de l'utérus, dépassant de loin nos attentes. Nous avons dépisté des femmes qui ont des lésions et bénéficié de traitement sur place, alors que d'autres doivent faire des examens complémentaires", a dit le gynécologue.

Dr Sarr faisait, samedi le bilan des deux jours de consultations gratuites initiées par l'Association des femmes travailleuses du Centre hospitalier régional de Ourossogui, dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus, appelée "octobre rose".

Le gynécologue dit s'attendre à ce que d'autres femmes viennent se faire dépister avant la fin du mois consacré à la sensibilisation sur ces deux maladies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr Oumar Sarr estime qu'il est important que les acteurs poursuivent la sensibilisation et la communication pour que les femmes se rendent sur les lieux de dépistage.

"Il faut surtout mobiliser des acteurs communautaires pour assurer la sensibilisation dans les marchés et endroits publics et pousser les femmes à aller se faire dépister", a suggéré le médecin, appelant à un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus chez chaque femme qui se rend dans une structure sanitaire pour une autre pathologie.

"J'invite mes collègues praticiens a toujours proposé le dépistage de ces deux cancers aux patientes qu'ils reçoivent surtout celles qui viennent des localités éloignées de Ourossogui", a-t-il lancé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.