Sénégal: Ourossogui - 150 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus

Ourossogui — Cent cinquante femmes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus, entre vendredi et samedi, au Centre hospitalier régional de Ourossogui, selon le Docteur Oumar Sarr, gynécologue, chef du service de la maternité de cet établissement sanitaire de la région de Matam.

"Nous tirons un bilan à mi-parcours satisfaisant, car nous avons dépisté au total 150 femmes des cancers du sein et du col de l'utérus, dépassant de loin nos attentes. Nous avons dépisté des femmes qui ont des lésions et bénéficié de traitement sur place, alors que d'autres doivent faire des examens complémentaires", a dit le gynécologue.

Dr Sarr faisait, samedi le bilan des deux jours de consultations gratuites initiées par l'Association des femmes travailleuses du Centre hospitalier régional de Ourossogui, dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus, appelée "octobre rose".

Le gynécologue dit s'attendre à ce que d'autres femmes viennent se faire dépister avant la fin du mois consacré à la sensibilisation sur ces deux maladies.

Dr Oumar Sarr estime qu'il est important que les acteurs poursuivent la sensibilisation et la communication pour que les femmes se rendent sur les lieux de dépistage.

"Il faut surtout mobiliser des acteurs communautaires pour assurer la sensibilisation dans les marchés et endroits publics et pousser les femmes à aller se faire dépister", a suggéré le médecin, appelant à un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus chez chaque femme qui se rend dans une structure sanitaire pour une autre pathologie.

"J'invite mes collègues praticiens a toujours proposé le dépistage de ces deux cancers aux patientes qu'ils reçoivent surtout celles qui viennent des localités éloignées de Ourossogui", a-t-il lancé.