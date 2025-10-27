Afrique: CAF Awards 2025 - Le Maroc en force dans les catégories masculines

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi, la liste des nommés pour les catégories masculines des CAF Awards 2025, avec une forte présence du football marocain dans toutes les catégories.

Ainsi, les joueurs Achraf Hakimi (Paris SG) et Oussama Lamlioui (RS Berkane) figurent dans la liste des candidats pour le prix du "Joueur africain de l'année", tandis que les deux portiers marocains Yassine Bounou (Al Hilal) et Mounir El Kajoui (RS Berkane) sont candidats pour le titre du "Gardien de l'année".

Dans la catégorie, "Joueur Interclubs de l'année", la liste des candidats comprend le trio marocain Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR), Oussama Lamlioui (RS Berkane) et Mohamed Chibi (Pyramids), alors que les trois lionceaux de l'Atlas Houssam Essadak (US Touarga), Othmane Maamma (Watford) et Abdellah Ouazane (Ajax), sont en lice pour le prix du "Jeune Joueur de l'année".

Par ailleurs, les techniciens marocains Tarik Sektioui, Mohamed Ouahbi et Walid Regragui figurent dans la liste des candidats pour le prix d'"Entraîneur de l'année".

Concernant les sélections, l'équipe nationale A et l'équipe nationale des moins de 20 ans, sont également nommées pour le titre de l'"Equipe nationale masculine de l'année".

Au niveau des clubs, la Renaissance sportive de Berkane figure dans la liste des candidats pour le prix de club africain de l'année.