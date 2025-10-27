Tunisie: Le président Saïed félicite les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan Kouka, lauréates du Défi de la Lecture Arabe 2025 à Dubaï

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce samedi 25 octobre 2025, au palais de Carthage, les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan Kouka, qui ont remporté, le 23 octobre à Dubaï (Émirats arabes unis), le premier prix du Défi de la Lecture Arabe 2025, lors de la neuvième édition de cette prestigieuse compétition.

Le chef de l'État a exprimé, au début de la rencontre, sa fierté et celle de l'ensemble du peuple tunisien pour cette consécration, adressant ses plus chaleureuses félicitations aux deux lauréates. Il a salué leurs prestations remarquables, dont l'éloquence et la maîtrise de la langue arabe ont suscité l'admiration du public et fait écho dans le monde entier.

Kaïs Saïed a souligné que, malgré leur jeune âge (à peine douze ans), leurs interventions ont impressionné par leur cohérence, leur profondeur et leur maîtrise linguistique. Il a qualifié la langue arabe de langue du Coran et de l'éternelle jeunesse, évoquant sa richesse et sa capacité à traverser les époques sans s'altérer.

Le président de la République a en outre affirmé que Bissan et Bilsan ont dignement représenté la Tunisie, en véritables ambassadrices du pays, les invitant à poursuivre sur la voie de l'excellence et du savoir. Il a rappelé, à cette occasion, que la réforme du système éducatif figure parmi les priorités nationales, la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, prévue par la Constitution, visant une refonte en profondeur du secteur afin d'assurer non seulement l'égalité des chances, mais aussi la promotion de l'excellence, de la créativité et de l'innovation.

La rencontre s'est tenue en présence des parents des deux lauréates, Khaled Kouka et Inès Rahhou.

