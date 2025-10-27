Ile Maurice: Une fête d'anniversaire tourne au malaise pour une trentaine de convives

Ce qui devait être un simple repas familial dans un restaurant du Sud s'est finalement terminé par plusieurs cas d'intoxication alimentaire présumée. Le lendemain du repas, une trentaine de personnes, dont plusieurs enfants, ont présenté des symptômes tels que le vomissement et la diarrhée.

Face à la situation, les personnes malades ont été réparties entre différents établissements médicaux : certaines ont été admises à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, tandis que d'autres ont été soignées dans des cliniques privées à Port-Louis et à Moka. Si plusieurs enfants figurent parmi les personnes touchées, leur état est désormais jugé stable.

Alerté, le ministère de la Santé a rapidement dépêché une équipe du bureau sanitaire de Rose-Belle pour inspecter les lieux. Une dizaine d'échantillons alimentaires - notamment de la mayonnaise, du poulet et des crustacés - ont été prélevés puis envoyés en laboratoire pour analyse. Les résultats, attendus au début de la semaine prochaine, devraient permettre d'identifier l'aliment à l'origine de l'intoxication.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En attendant ces conclusions, le restaurant concerné reste ouvert, mais sous la surveillance des autorités sanitaires. Cet incident survient alors qu'une légère hausse des cas de gastro-entérite est observée à travers le pays, coïncidant avec le retour des fortes chaleurs.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé rappelle l'importance de certaines précautions : se laver soigneusement les mains avant de préparer ou consommer un repas, réfrigérer rapidement les produits périssables, bien cuire viandes, poissons et oeufs, et éviter les plats ou sauces laissés trop longtemps à température ambiante. Les produits laitiers non-pasteurisés ainsi que les fruits de mer crus sont également déconseillés durant la saison chaude.

Les établissements de restauration, pour leur part, doivent veiller à la bonne conservation des aliments, au respect de la chaîne du froid et au nettoyage rigoureux des plans de travail et ustensiles. Le personnel doit aussi être formé aux bonnes pratiques d'hygiène afin d'éviter toute contamination croisée.