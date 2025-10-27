Ethiopie: L'ONU a salué le pays pour son rôle fondateur et son engagement mondial durable

Addis-Abeba — Des responsables onusiens ont salué l'Éthiopie pour son rôle historique en tant que membre fondateur de l'ONU et pour son engagement constant envers la paix, la stabilité et le développement durable.

Lors d'un entretien exclusif avec l'ENA à l'occasion du 80e anniversaire de l'Organisation, Krittayawan Boonto, directrice pays d'ONUSIDA, a souligné la contribution majeure de l'Éthiopie à la résolution des défis mondiaux, notamment à travers les missions de maintien de la paix.

Elle a rappelé que l'Éthiopie, signataire de la Charte des Nations Unies en 1945, continue aujourd'hui de promouvoir les valeurs fondamentales de paix, de sécurité et de dignité humaine.

Selon elle, le pays a été un pionnier des opérations de maintien de la paix et demeure un acteur clé de ces missions.

Abritant le siège de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, l'Éthiopie est aussi un centre stratégique pour le dialogue, la coopération régionale et les négociations de paix.

Boonto a salué l'Initiative du patrimoine vert de l'Éthiopie, qu'elle a qualifiée de visionnaire et alignée sur les Objectifs de développement durable mondiaux.

Pour sa part, Aboubacar Kampo, coordonnateur résident et humanitaire par intérim des Nations Unies en Éthiopie, a souligné la contribution historique du pays à la paix mondiale, depuis ses premières missions en Corée et au Congo jusqu'à son engagement actuel dans les réformes onusiennes et le Cadre de coopération pour le développement durable (SDCF).

Il a conclu en insistant sur la nécessité de bâtir des partenariats équilibrés, de promouvoir l'égalité des genres et les droits humains, afin de renforcer la contribution collective au développement et à la prospérité partagée de l'Éthiopie.